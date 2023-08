"München Mord: Einer der's geschafft hat": Ludwig Schaller (Alexander Held) und Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen) ermitteln in Tschechien.

Das Team von "München Mord" (ZDFneo) wird mit den Folgen einer tödlichen Flucht konfrontiert. Das ZDF beleuchtet die Freundschaft von Lady Diana und Grace Kelly. In "Die Toten am Meer" (3Sat) scheint sich eine Mordserie aus der Vergangenheit zu wiederholen.

20:15 Uhr, ZDFneo, München Mord: Einer der's geschafft hat, Krimi

Ein neuer Fall für das ungewöhnlichste Trio unter Münchens Mord-Ermittlern: In einer Villa liegt Unternehmer Tomas Horvath (Tom Lass) mehr tot als lebendig in einer Blutlache. Aber noch lebt er. Die Ermittlungen führen Ludwig (Alexander Held), Harald (Marcus Mittermeier) und Angelika (Bernadette Heerwagen) bis über die tschechische Grenze. Als sie von einem Skelett im Bayerischen Wald erfahren, müssen die drei eine Zeitreise in die lebensgefährliche Vergangenheit von Schleusern und Geschleusten antreten.

20:15 Uhr, ZDF, Lady Diana und Grace Kelly, Doku

Grace Kelly und Diana Spencer - eine erstaunliche, tiefe Freundschaft zweier Adliger. Beide leiden, lieben, sterben tragisch. Ihre gemeinsame Geschichte wird erstmals in einer Doku erzählt. Die Freundschaft von Diana und Grace ist kaum bekannt. Sie schrieben sich Briefe, trafen sich. Beide sind scheu und schüchtern, beide haben zeit ihres Lebens das Gefühl, nicht dazuzugehören. Und beide finden in tragischen Autounfällen viel zu früh den Tod.



20:15 Uhr, RTL, Wettkampf in 4 Wänden - Die ultimative Bau-Challenge, Renoviersoap

Vier Rohbau-Wohnungen. Vier Hobby-Handwerker-Teams. Eine Mission. In sechs Wochen müssen sie aus identischen Wohneinheiten hochwertige und besondere Wohnungen machen. Kreativität, Talent und starke Nerven sind gefragt. Expertin Eva Brenner begleitet die Teams bei der Challenge, bewertet werden sie von einer Fachjury. Das Paar mit den wenigsten Punkten muss die Bauchallenge verlassen und hat keine Chance mehr auf das Preisgeld von 50.000 Euro.

20:15 Uhr, 3Sat, Die Toten am Meer, Krimi

In den Dünen Husums werden Frauenleichen gefunden: Sie sind geschminkt, frisiert und mit einem Tattoo versehen - die Opfer werden makaber ausgestellt. Die junge Kommissarin Ria Larsen (Karoline Schuch) bekommt zum Erstaunen ihres erfahrenen Kollegen Mattern (Ronald Kukulies) die Leitung des Falles übertragen. Ria muss sich fortan nicht nur dem öffentlichen Zeitdruck stellen, sondern auch in ihrer Abteilung behaupten. Einzig Kollege Michael Brandt (Christoph Letkowski) steht hinter ihr.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Stapelshow, Spielshow

Wer hoch stapelt, gewinnt und darf mit 100.000 Euro nach Hause gehen. Hier wird alles gestapelt, was man sich vorstellen kann: brennende Briketts, Sektflaschen, Couchtische, Zuckerwürfel mit dem Mund, Verkehrshütchen auf einem Bagger, Cornflakes, Seifenblasen und vieles mehr. In Zweierteams stellen sich die Kandidaten verschiedenen nervenaufreibenden Stapel-Games. Wie viel trauen sie sich selbst zu? Und wer hält am Ende die Balance und beweist das ruhigste Händchen?