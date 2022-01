In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) gerät ein Mann unter Mordverdacht, nachdem er seinen Ziehvater tot aufgefunden hat. Bei "The Masked Dancer" (ProSieben) schwingen kostümierte Promis das Tanzbein. In "Point Break" (ZDFneo) spioniert der Extremsportler Johnny Utah eine kriminelle Gang aus.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest - Der Andy von nebenan, Krimi

Andreas Brose (Christoph Franken), in Schwanitz besser bekannt als "Der Andy von nebenan", ist ein Baum von einem Mann und handwerklich begabt. So repariert er Haukes (Hinnerk Schönemann) kaputten Bootsmotor und hilft Hannah (Jana Klinge) beim Renovieren ihres neuen Hauses. Andys Geist, sein Herz und Instinkt sind allerdings eher die eines Kindes. Als Andy seinen Ziehvater Cem Brose (Vedat Erincin) tot auffindet, gerät er aufgrund einer Zeugenaussage unter Mordverdacht.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Dancer, Tanzshow

In vier großen Liveshows bringen sieben prominente Undercover-Dancer mit spektakulären Tanz-Inszenierungen die "The Masked Dancer"-Bühne zum Beben, das Studio zum Kochen und die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie das Rateteam zum Rätseln. Welche Stars tanzen unter den Masken? Wie gewohnt moderiert Matthias Opdenhövel.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Ausgesetzt, Heimatserie

Die Schuld an einem tödlichen Unfall in der Vergangenheit holt zwei Freunde wieder ein und bringt sie in Lebensgefahr. Nach einem Jahr kehrt Eventmanager Björn Müller (Philip Birnstiel) an den Ort zurück, an dem er und sein Freund und Geschäftspartner Philipp Wolf (Martin Bruchmann) nach einer Party-Nacht einen Familienvater überfahren und Fahrerflucht begangen haben - mit schweren Folgen.

20:15 Uhr, VOX, Der Hobbit: Eine unerwartete Reise, Fantasy

Der Hobbit Bilbo Beutlin (Martin Freeman) begibt sich - nach Anweisung des Weisen Gandalf (Ian McKellen) mit 13 Zwergen und dem Krieger Thorin auf eine Mission: Sie müssen das verlorene Zwergenkönigreich Erebor aus den Fängen des Drachen Smaug befreien. Der bewacht das Reich und den dort verborgenen Schatz bis heute. Auf ihrer Reise müssen sie vielen Gefahren trotzen. Als Bilbo auf das unbekannte Wesen Gollum trifft, weiß er nicht, wie sehr ihn das nachhaltig beeinflussen wird.

20:15 Uhr, ZDFneo, Point Break, Action

Der ehemalige Extremsportler Johnny Utah (Luke Bracey) arbeitet mittlerweile für das FBI. Er schleust sich in eine Bande von Kriminellen ein, die einen spektakulären Raub nach dem anderen durchziehen. Zwar will Utah die Bande um ihren charismatischen Anführer Bodhi (Édgar Ramírez) zur Strecke bringen, doch muss er erkennen, dass sie sich gar nicht so unähnlich sind.