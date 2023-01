"Nord bei Nordwest: Auf der Flucht": Hannah Wagner (Jana Klinge) und Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) am Tatort

In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) nehmen entflohene Häftlinge zwei Geiseln. Der "Bergdoktor" (ZDF) redet einem Mountainbiker mit Tumorerkrankung ins Gewissen. Bei VOX zieht das Videospiel "Jumanji" vier Jugendliche in ein gefährliches Dschungelabenteuer.

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Auf der Flucht, Krimi

Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) und Hannah Wagner (Jana Klinge) bekommen es diesmal mit echten Schwerverbrechern zu tun. Während ihres Transports gelingt vier Strafgefangenen die Flucht. Ihr Plan: unerkannt in Schwanitz untertauchen und sich dann mit der Abendfähre absetzen. Als sie in ein Haus einbrechen, um sich mit neuer Kleidung auszustatten, kommt es zum Schusswechsel mit dem Bewohner. Dieser stirbt, einer der Flüchtigen wird verletzt. Die Häftlinge nehmen Jule Christiansen (Marleen Lohse), die ärztliche Hilfe leistet, und ihre Praktikantin Lea (Carolin Granier) als Geiseln.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Getrennte Welten, Familienserie

Martin Gruber (Hans Sigl) sorgt sich um den leidenschaftlichen Mountainbiker Felix Dreier (Felix Kreutzer), der sich einer wichtigen Operation verweigert. Der Grund: eine Tumorerkrankung in seiner Halswirbelsäule würde einen operativen Eingriff erfordern. Doch Felix lebt für seinen Sport. Eine Operation der Halswirbel würde bedeuten, dass er das Mountainbiking für immer aufgeben müsste.

20:15 Uhr, VOX, Jumanji: Willkommen im Dschungel, Abenteuerkomödie

Der Kultfilm mit Robin Williams von 1995 bekommt mit diesem Fantasy-Abenteuer eine rundum modernisierte Fortsetzung. Statt eines Brettspiels wie im Vorgängerfilm, zieht im Sequel ein Videogame seine Spieler in die Jumanji-Welt. So landen vier Schüler im abenteuerlichen Dschungel, verwandelt in die Spielcharaktere (u.a. Dwayne Johnson, Jack Black). Nur wenn sie das Spielziel erreichen, können sie den Gefahren entkommen.

20:15 Uhr, kabel eins, Codename U.N.C.L.E., Actionfilm

Der Kalte Krieg ist in vollem Gange, als die Großmächte USA und Russland zwei Agenten mit einem gemeinsamen Fall betrauen. Unter dem Codenamen U.N.C.L.E. versuchen CIA-Agent Napoleon Solo (Henry Cavill) und KGB-Agent Illya Kuryakin (Armie Hammer) eine geheime Verbrecherorganisation auffliegen zu lassen, die heimlich Atomwaffen herstellt. Die Automechanikerin Gaby (Alicia Vikander) aus Ostberlin ist dabei ihr Schlüssel zu der Organisation.

20:15 Uhr, ZDFneo, Men in Black 3, Sci-Fi-Komödie

Ein rachsüchtiger Außerirdischer ist aus einem Hochsicherheitsgefängnis auf dem Mond ausgebrochen. Er plant in die Vergangenheit zu reisen und den Alienjäger Agent K (Tommy Lee Jones) zu ermorden. Um das zu verhindern, macht sich dessen Partner Agent J (Will Smith) ebenfalls auf den Weg ins Jahr 1969.