Der Mord im Umfeld einer Hundepension beschäftigt die Ermittler in "Nord bei Nordwest" (Das Erste). Im ZDF hat es die Lehrerin Fritzie mit einem schwierigen Schüler zu tun. Bei RTL heißt es für zwei Promis "Blamieren oder Kassieren?".

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Wilde Hunde, Krimi

Hauke (Hinnerk Schönemann) und Hannah (Jana Klinge) verfolgen eine Spur in den Mordermittlungen zum Tod des Denunzianten Frank Schuster, die sie zur örtlichen Hundepension von Kai Schwarz (Uke Bosse) führt. In der Zwischenzeit muss Jule (Marleen Lohse) in der Gemeinschaftspraxis Jacobs-Christiansen eine Notoperation an Herbert Winters (Felix Knopp) Hündin durchführen. Das Tier hatte offenbar giftige Köder gefressen. Jule und Winter suchen nach Hinweisen, um herauszufinden, wer diese Köder ausgelegt haben könnte.

20:15 Uhr, ZDF, Fritzie - Der Himmel muss warten: Stürmische Zeiten, Dramaserie

Während Fritzie (Tanja Wedhorn) sich in ihrem neuen Zuhause bei Herta Schöller (Barbara Schöne) einlebt, gibt es große Veränderungen an der Schule. Fritzies zufälliges Date Henrik (Götz Schubert) hat den Posten des Interimsschulleiters übernommen. Bereits beim ersten "Problemschüler", Benno (Arthur Gropp), prallen die pädagogischen Konzepte der beiden aufeinander. Stefan Kühne (Florian Panzner) erwacht aus seinem Koma mit vorübergehendem Gedächtnisverlust und hält sich und Fritzie immer noch für ein glückliches Paar. Laut Herta Schöllers Tarotkarten könnte das auf eine Liebe zu einer vertrauten Person hindeuten?

20:15 Uhr, RTL, Blamieren oder Kassieren, Show

Wer wird sich blamieren, und wer wird gewinnen? Durch die halbstündige Show führt niemand Geringeres als der charismatische TV-Entertainer Elton, der selbstverständlich in sein legendäres rotes Sakko schlüpft. Zwei Prominente treten in einem Quizduell gegeneinander an. In der Finalrunde stellt sich ein Gast aus dem Publikum dem zuvor siegreichen Prominenten. Jede richtige Antwort bringt den Kandidaten einen Schritt näher an den begehrten Gewinn von 10.000 Euro.

20:15 Uhr, VOX, Jurassic World, Dinoabenteuer

Aus Jurassic Park ist Jurassic World geworden: ein Themenpark, in dem die Besucher die Dinosaurier hautnah erleben können. Der Gründer strebt nach neuen Attraktionen, was zu einem missglückten Experiment führt und die Erschaffung eines "Hybrid-Dinosauriers" namens Indominus Rex zur Folge hat. Das Weibchen gerät außer Kontrolle und bedroht den Park sowie die Besucher. Dinoflüsterer Grady (Chris Pratt) muss eingreifen, um die Situation zu retten.

20:15 Uhr, kabel eins, Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!, Gastrosoap

Der Gastronom Timo möchte mit seinem Lokal "Natürlich Schmackhaft" seinen Fluch brechen und endlich ein Restaurant eröffnen, das köstliches Essen serviert. Doch die Dinge laufen alles andere als reibungslos: Die Dekoration wirkt lieblos, und beim Testessen wird deutlich, dass in der Küche Chaos herrscht. Frank Rosin muss gegen den Widerstand von Timo kämpfen, und nach einem emotionalen Zusammenbruch sind alle Alarmglocken am läuten. Hat der Betrieb überhaupt noch eine Zukunft?