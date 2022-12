Ein Koffer mit einer Leiche beschäftigt die Ermittler in "Mord Nord Mord". Florian präsentiert die Show "Alle singen Weihnachten" mit vielen Promis. Bei RTLzwei reist James Franco als Magier in "Die Fantastische Welt von Oz".

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers sieht Gespenster, Krimi

Auf einem Spülfeld vor Sylt wird ein Koffer mit einer Leiche geborgen. Die junge Frau ist nur wenige Stunden zuvor ertrunken. Jedoch nicht in der Nordsee, sondern in einer Badewanne. Carl Sievers (Peter Heinrich Brix), Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) nehmen die Ermittlungen auf. Der "Tod in einer Badewanne" erinnert Ina an einen Fall, bei dem eine Escortdame in einer Badewanne ertränkt wurde. Der Verdächtige Philipp Vandamm (Henning Baum) kam mangels Beweisen ungestraft davon.

20:15 Uhr, Das Erste, Alle singen Weihnachten, Show

Florian Silbereisen präsentiert die große Weihnachtsshow zum Mitsingen. Vereine, Chöre und Gruppen aus ganz Deutschland singen gemeinsam mit den Stars die schönsten Weihnachtslieder. Vom Kochclub bis zum Motorradclub, von den Sumo-Ringern bis zu den Dragqueens, von den Handballerinnen bis zur Tanzgarde, von der Zahnarztpraxis bis zum Supermarkt. Zusammen mit DJ Ötzi, der Kelly Family, den Prinzen, Ella Endlich, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Thomas Anders, Ross Antony und vielen mehr.

20:15 Uhr, VOX, Bad Moms, Komödie

Täglich opfert sich die dauergestresste Amy (Mila Kunis) für ihre Familie und ihren Job auf. Als sie erfährt, dass ihr Mann sie betrügt, beschließt die 32-Jährige, ihr Leben zu ändern. Amy pfeift auf alle Regeln und setzt den treulosen Gatten vor die Tür. Zusammen mit zwei Leidensgenossinnen schaltet sie ab sofort in den Party-Modus. So viel Unabhängigkeit ruft die spießige Gwendolyn (Christina Applegate) auf den Plan, die eine Intrige plant. Ring frei für den "Kampf der Mütter".

20:15 Uhr, RTLzwei, Twist, Action

England 1774: Die 17-jährige Georgiana Spencer (Keira Knightley) schwebt im siebten Himmel. Sie wird den zweitmächtigsten Mann von England (Ralph Fiennes) heiraten. Doch das vermeintliche Liebesglück ist nur von kurzer Dauer, denn Romantik ist ein Fremdwort für den frisch angetrauten Herzog. Wenn es ihm geht, dient Sexualität ohnehin nur einem Ziel: möglichst schnell einen männlichen Erben zu bekommen. Doch genau daran droht die Ehe der beiden zu zerbrechen.

22:00 Uhr, ONE, Banklady, Krimidrama

Der talentierte Freerunner Oliver (Raff Law) ist in der Street-Art-Szene nur unter dem Pseudonym "Twist" bekannt. Mit waghalsigen Parkoursprüngen erklimmt er die höchsten Gebäude Londons und verwandelt sie in öffentliche Kunstwerke - sehr zum Missfallen der Polizei. Eines Tages trifft Twist auf die sympathischen Gauner Dodge (Rita Ora) und Batesey (Franz Drameh), die von Twists Fähigkeiten schwer beeindruckt sind. Sie machen ihn mit dem Kunsthändler und Gangsterboss Fagin (Michael Caine) bekannt, der dem schmierigen Galeristen Crispin Losberne (David Walliams) ein gestohlenes Gemälde abnehmen will.

