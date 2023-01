In "Nord Nord Mord" (ZDF) wird eine tote Frau unter dem Sarg eines Verstorbenen gefunden. In "G. I. Joe - Geheimauftrag Cobra" (kabel eins) machen Elitesoldaten Jagd auf gestohlene Sprengköpfe. Später sorgt Denzel Washington in "The Equalizer 2" (ZDF) auf eigene Faust für Gerechtigkeit.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und die letzte Beichte, Krimi

Bei einer Beerdigung auf einem Sylter Friedhof entdeckt Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) eine tote Frau unter dem Sarg des Verstorbenen. Die Tote heißt Maria Fröbe (Lucy Ann Bischofsberger). Sie wurde in der Nacht zuvor erstickt. Maria war Vorsängerin im Kirchenchor. Nach der Chorprobe ist sie zusammen mit Malte Arent (Karl Schaper) nach Hause geradelt. Der ist Angestellter von Marias Ehemann Jochen Fröbe, der eine Reetdachdeckerei betreibt. Jochen unterstellt Malte, Liebhaber und Mörder von Maria zu sein.

20:15 Uhr, kabel eins, G. I. Joe - Geheimauftrag Cobra, Actionthriller

Duke (Channing Tatum) und Ripcord (Marlon Wayans), Mitglieder der US-Spezialeinheit G.I. Joe, sollen die Überführung von vier Nano-Sprengköpfen von gewaltiger Vernichtungskraft überwachen. Der Transport wird durch den Angriff der Terroristin Baroness (Sienna Miller) behindert. Es gelingt dennoch, die Fracht ins G.I. Joe-Einsatzzentrum in Ägypten zu schaffen - niemand ahnt, dass der Waffenhändler McCullen (Christopher Eccleston) einen Angriff auf den Stützpunkt plant.

20:15 Uhr, Das Erste, Wildes Kalifornien, Doku

Die Doku beschäftigt sich mit eindrucksvollen Bildern und Geschichten mit erstaunlichen Comebacks seltenster Tiere in einem der artenreichsten Bundesstaaten der USA. Einst durch Walfänger fast ausgerottet, schwimmen wieder fast so viele Blauwale vor Kaliforniens Küste wie zu Beginn der industriellen Abschlachtung. Auch Nördliche See-Elefanten, von denen keine 100 Exemplare überlebt hatten, haben sich auf die Zahl von 200.000 Robben vermehrt. Alljährlich kommen viele von ihnen in gewaltigen Kolonien an den Küsten Kaliforniens zur Paarung und zur Geburt der Jungen zusammen.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator Günther Jauch mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: Wer wird Millionär?

22:15 Uhr, ZDF, The Equalizer 2, Thriller

Robert McCall (Denzel Washington) ist - oberflächlich betrachtet - ein unscheinbarer Taxifahrer. Was seine Fahrgäste nicht ahnen: Robert hat einst für die US-Regierung gearbeitet. Seit einer Explosion in einem Hotel gilt er jedoch als tot. Als ein junger Mann ihm vor einem teuren Hotel eine bewusstlose Frau ins Taxi setzt, reagiert Robert. Er fährt Amy (Caroline Day) nicht nach Hause, sondern in ein Krankenhaus. Dann kehrt er zu seinem Auftraggeber zurück und räumt mit dem selbstgerechten Herrenabend auf, dessen Opfer Amy wurde.