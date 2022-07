In "Pitch Perfect 3" (VOX) gehen die Sängerinnen der "Barden Bellas" auf Europa-Tournee. Die "Bergretter" (ZDF) geraten in einen bösen Erbstreit. Außerdem sucht Jan Josef Liefers in Havanna den "Mann ohne Schatten" (3Sat).

20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect 3, Musikkomödie

Die Mitglieder der A-cappella-Truppe "Barden Bellas" haben mittlerweile ihren College-Abschluss in der Tasche und gehen getrennte Wege. Doch mit dem holprigen Start ins Berufsleben wächst die Sehnsucht nach gemeinsamen Auftritten und so treten die Bellas eine Europa-Tour an. An deren Ende winkt eine besondere Ehre, für die sich die Talente jedoch gegen harte Konkurrenz durchsetzen und unerwartete Hindernisse überwinden müssen.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Letzter Wille, Heimatserie

Auf einer Berghütte gerät Katharina (Luise Bähr) in einen bösen Erbstreit. Ein vermögender Unternehmer stirbt vor ihren Augen, und sie muss miterleben, wie seine Kinder seinen letzten Willen torpedieren. Katharina lässt sich überreden, den Leichnam von Ludwig Grieber ins Tal zu bringen. Auf dem Weg stürzt sie und rutscht in eine Gletscherspalte. Eiskalt lassen die Kinder des Verstorbenen sie hilflos zurück. Bald schon macht sich Markus (Sebastian Ströbel) mit Kollegen auf die Suche.

20:15 Uhr, 3Sat, Der Mann ohne Schatten, Krimi

Es ist kein alltäglicher Auftrag für den Berliner Anwalt, Frauenhelden und Lebenskünstler Joachim Vernau (Jan Josef Liefers): Er soll in Havanna nach einem Mann suchen, der vor 30 Jahren spurlos verschwand. Katherina Gebhardt (Gudrun Landgrebe) ist die Schwester des Verschwundenen. Ihr Bruder Martin ist 1980 angeblich in die DDR "emigriert", dort aber nie angekommen. Stattdessen erreichen sie alle Jahre wieder Hinweise darauf, dass Martin noch lebt, mal in Kuba, mal in den USA.

20:15 Uhr, ProSieben, Das große Promi-Büßen, Realityshow

Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb?

22:o5 Uhr, VOX, The Rock - Fels der Entscheidung, Action-Thriller

Enttäuscht von der US-Regierung besetzen General Hummel (Ed Harris) und seine Elitetruppe die Gefängnisinsel Alcatraz. In ihrer Gewalt: mehrere mit Nervengas bestückte Raketen und 81 Geiseln. Der General fordert 100 Millionen Dollar Entschädigung für seine Marines von der US-Regierung - oder sämtliches Leben in San Francisco wird ausgelöscht. Doch die Regierung zeigt Härte und setzt den FBI-Agenten Stanley Goodspeed (Nicolas Cage) und den Ausbruchskünstler Patrick Mason (Sean Connery) auf die Meuterer an.

SpotOnNews