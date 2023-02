In "Polizeiruf 110" (Das Erste) wird ein Pilger tot in einer Kiesgrube gefunden. RTL zeigt die Quizshow "Jauch gegen Let's Dance". Außerdem trommelt der Söldner "Deadpool" (ProSieben) sein eigenes Heldenteam zusammen.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Der Gott des Bankrotts, Krimi

Antoni Mazur (Frank Jendrzytza) wird tot in einer Kiesgrube aufgefunden, rund 500 Meter entfernt vom Jakobsweg, der direkt durch Brandenburg führt. Der Tote, ein polnischer Staatsbürger, war anscheinend mit vielen anderen Pilgern unterwegs. Der erste am Fundort der Leiche ist ein Polizist aus dem nahegelegenen Revier in Lebus, Karl Rogov (Frank Leo Schröder), der sofort die Befragung der Pilger übernimmt. Für Kriminalhauptkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk) kommt diese Unterstützung sehr gelegen.

20:15 Uhr, RTL, Jauch gegen Let's Dance, Show

In unterhaltsamen Quizrunden liefern sich Günther Jauch und das "Let's Dance"-Team um Joachim Llambi, Motsi Mabuse, Jorge González, Victoria Swarovski, Jan Köppen, Massimo Sinató, Kathrin Menzinger und René Casselly aufregende Duelle auf dem Wissensparkett. Wer gewinnt im spannenden Finale die 35.000 Euro für "seine" Zuschauerhälfte im Studio? Moderiert wird "Jauch gegen Let's Dance" von Oliver Pocher.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Flüsternde Geister, Dramödie

Ein neuer Tag bricht an in Frühling, und Katja (Simone Thomalla) zieht gleich mehrere aufwühlende Nachrichten aus ihrem Briefkasten: Zwar wusste sie bereits, dass Mark Vater wird, die Geburtsanzeige in der Hand zu halten, macht die ganze Sache dann aber doch sehr real. Unter diesem Eindruck nimmt sie den zweiten Brief gar nicht so sehr als Bedrohung wahr - ganz anders als Adrian (Kristo Ferkic): Eine aus Zeitungsbuchstaben zusammengeklebte Warnung, dass ihr etwas zustoße, wenn sie Frühling nicht verlasse, sei ernst zu nehmen, und sie müsse auf jeden Fall zur Polizei!

20:15 Uhr, ProSieben, Deadpool 2, Superheldenaction

Als Deadpool (Ryan Reynolds) auf den knallharten Schurken Cable (Josh Brolin) trifft, sieht er sich gezwungen, Werte wie Freundschaft und Familie zu überdenken. Kurzerhand trommelt er seine eigene Crew an Superhelden zusammen. Die X-Force setzt alles daran, dem übermächtigen Cable den Garaus zu machen.

20:15 Uhr, Sat.1, San Andreas, Katastrophenaction

Kalifornien wird von einem schweren Erdbeben erschüttert; es gilt als die schlimmste Naturkatastrophe der Geschichte. Der Rettungspilot Ray Gaines (Dwayne "The Rock" Johnson) wird zum Einsatz gerufen und muss in den Trümmern nicht nur Fremde retten, sondern ist auch auf der Suche nach seiner Tochter Blake (Alexandra Daddario). Gemeinsam mit seiner entfremdeten Frau Emma (Carla Gugino) will er Blake finden und gleichzeitig die Ehe-Differenzen überwinden.

SpotOnNews