In "Polizeiruf 110: Paranoia" (Das Erste) haben es die Ermittler mit einer verschwundenen Patientin und einem Mord zu tun. In "Avengers: Endgame" (Sat.1) kommt es zum Showdown zwischen den Marvel-Helden und dem Titanen Thanos.

20:15 Uhr, Das Erste, Polizeiruf 110: Paranoia, Krimi

Die Rettungssanitäterin Sarah Kant (Marta Kizyma) wird zusammen mit ihrem Kollegen Carlo Melchior (Timocin Ziegler) zu einem Noteinsatz gerufen. Sie bringen eine schwer verletzte Frau ins Krankenhaus. Am nächsten Tag erfährt Sarah, dass die Frau nicht als Patientin eingewiesen wurde. Verwirrt versucht Sarah Carlo zu erreichen, dieser wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Was ist in dieser Nacht passiert? Die Kommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff (Verena Altenberger) und ihr Kollege Dennis Eden (Stephan Zinner) versuchen, die Geschehnisse der Nacht zu rekonstruieren.

20:15 Uhr, Sat.1, Avengers: Endgame, Superhelden-Epos

Nach dem Verlust ihrer Kameraden und der Hälfte aller Bewohner des Universums gelingt es den verbliebenen Avengers, Thanos (Josh Brolin) zu stellen und zu vernichten. Fünf Jahre später ergibt sich dank Ant-Man (Paul Rudd) eine absurd scheinende, klitzekleine Möglichkeit, die Uhr zurückzudrehen und ihre Freunde vielleicht doch noch retten zu können. Doch dazu müssen die Avengers in die Vergangenheit reisen, um in den Besitz der Eternity-Steine zu kommen. Aber dort ist auch Thanos noch am Leben.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Kolumbien, Urlaubsserie

Als das "Traumschiff" Richtung Kolumbien in See sticht, hat es einen blinden Passagier namens Eric (Lucas Bauer) an Bord, der sich die Passage nach Kolumbien ergaunern will. Leider wird er von der ehrgeizigen Medizinstudentin Ella (Leonie Brill) beobachtet und beim Kapitän verpetzt. Kapitän Parger (Florian Silbereisen), Hanna (Barbara Wussow) und Staff-Kapitän Grimm (Daniel Morgenroth) müssen das "Faultier mit Herz" bis zum nächsten Hafen wohl oder übel unter ihre Fittiche nehmen.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Schadenfreundinnen, Komödie

Carly (Cameron Diaz) denkt, sie sei in einer glücklichen Beziehung mit Mark (Nikolaj Coster-Waldau) - bis sie auf dessen Ehefrau Kate (Leslie Mann) trifft. Wie sich herausstellt, verbindet die beiden mehr als nur derselbe Mann, wodurch eine außergewöhnliche Freundschaft entsteht. Schnell kommen sie dahinter, dass ihr Schwerenöter noch eine dritte Geliebte (Kate Upton) hat, die kurzerhand mit ins Boot geholt wird. Bald beginnen die "Schadenfreundinnen", Rachepläne zu schmieden.

22:15 Uhr, ZDF, Mord im Mittsommer: Esther, Krimi

Die sterblichen Überreste von zwei Jugendlichen, die 30 Jahre zuvor bei einer Konfirmandenfreizeit verschwunden sind, werden entdeckt. Was ist mit der ebenfalls vermissten Esther passiert? Alexander (Nicolai Cleve Broch) und Welpe (Julius Fleischanderl) versuchen, die Geschehnisse von damals zu rekonstruieren. Bei ihren Recherchen stoßen sie auf bekannte Gesichter: Staatsanwältin Nora (Alexandra Rapaport) und ihr heutiger Ex-Mann Henrik (Jonas Malmsjö) haben damals bei dem Kirchencamp eine wichtige Rolle gespielt.