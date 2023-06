"Sayonara Loreley - Wiedersehen in Rüdesheim": Pawel Kalaschnikow (Ivan Shvedoff, l.) begrüßt Marie (Katharina Marie Schubert) in der Schiffsbar.

In "Sayonara Loreley - Wiedersehen in Rüdesheim" (Das Erste) erlebt eine Chorsängerin Skurriles im Rheingau. Bei RTLzwei sind Hänsel und Gretel als Hexenjäger unterwegs. Später verschwindet eine 16-Jährige in "Letzte Spur Berlin" (ZDF).

20:15 Uhr, Das Erste, Sayonara Loreley - Wiedersehen in Rüdesheim, Komödie

Marie (Katharina Marie Schubert) freut sich auf die Reise mit ihrem Hunsrücker Frauenchor nach Japan. Ihren Traum lässt sie sich auch nicht von ihrer Mutter (Victoria Trauttmansdorff) ausreden, die ausgerechnet jetzt zur Kur nach Rüdesheim fährt und ihre Tochter zur Vertretung in ihrem Kleinstadtladen verpflichten will. Auf dem Weg zum Flughafen macht ihr eine Hiobsbotschaft einen Strich durch die Rechnung: Ihre Mutter liegt unter rätselhaften Umständen im Koma. Schweren Herzens besteigt Marie eine Fähre nach Rüdesheim, wo Touristen aus aller Welt die Weinwoche feiern. Dort bleibt Marie auf der Zeche einer geselligen Runde mit einem japanischen Geschäftsmann sitzen. Um ihr Geld zurückzufordern, will die Betrogene den zwielichtigen Herrn Tanaka (Ill-Young Kim) aufspüren.

20:15 Uhr, RTLzwei, Hänsel & Gretel - Hexenjäger, Fantasy-Action

Nachdem sie vor 15 Jahren eine böse Hexe getötet haben, sind die Geschwister Hänsel (Jeremy Renner) und Gretel (Gemma Arterton) zu gut ausgebildeten Hexenjägern herangereift. Eines Tages führt sie ihr Weg nach Augsburg, wo sie vom Bürgermeister der Stadt den Auftrag erhalten, eine Reihe verschwundener Kinder zu finden. Hinter den Entführungen steckt die böse Oberhexe Muriel (Famke Janssen), die die Kinder bei einem Ritual opfern will. Zusätzliche Probleme bereitet ihnen der brutale Amtsrichter Berringer, der die Geschwister für die Geschehnisse verantwortlich machen will.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Nachtgestalten, Krimiserie

Als der Familienvater Wolfgang Ackermann (Oliver Mommsen) nachts nach Hause kommt, findet er seine Ehefrau Diana tot in der Küche vor. Alles deutet auf einen Einbruch hin. Die beiden jugendlichen Kinder des Paares, Sophie (Valerie Stoll) und ihr seit Jahren schwer an Leukämie erkrankter Bruder Marlon (Matti Schmidt-Schaller), hatten sich heimlich aus dem Haus geschlichen, um in einem Münchner Klub zu feiern. Sie kehren erst nach dem Eintreffen der Polizei nach Hause zurück.

20:15 Uhr, RTL, Viva la Diva - Wer ist die Queen?, Rateshow

Die Message der ersten Promi-Rate-Show rund um Make-up, Perücken und wundervolle Outfits lautet: "Du darfst sein, wer du willst - nur nicht langweilig"! Sechs Prominente verwandeln sich in atemberaubende Queens. Wer sie sind, bleibt bis zum Reveal ein Geheimnis. Zwei Rate-Panels rätseln und eine Fach-Jury vergibt die Punkte, die beste Queen gewinnt. Tim Mälzer moderiert.

21:15 Uhr, ZDF, Letzte Spur Berlin: Unentschieden, Krimiserie

Eigentlich wollte Nele Schneider (Nadine Kösters) ihr "erstes Mal" erleben, stattdessen eilt die 16-Jährige völlig verstört nach Hause. Als ihre Mutter Nadine (Julischka Eichel) sie dort sucht, ist die Wohnung leer. Nele hat seit einem Streit drei Wochen zuvor nicht mehr mit ihrer Mutter geredet. Für ihr Verschwinden hat Nadine aber keine Erklärung, ebenso wenig wie Neles Datepartner Philip Bauder (Oskar Redfern). Auch ihr Vater Dennis Gertig (Martin Stange) ist ahnungslos.