"Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" (VOX) geht in eine neue Staffel. Die Tierärztin Dr. Mertens (Das Erste) hat es mit einer rätselhaften Krankheit im Zoo zu tun. Auf ProSieben kämpfen Joko und Klaas unterdessen wieder um Sendezeit.

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musiksession

Die Musik-Event-Reihe kehrt mit der 10. Staffel zurück - und diese Künstler wollen es sich nicht nehmen lassen, mitzufeiern und dem runden Geburtstag ihren musikalischen Stempel aufdrücken: Johannes Oerding führt bereits zum dritten Mal als Gastgeber durch die Tauschkonzert-Abende. Außerdem kehren Stefanie Kloß, LEA, Clueso und Nico Santos zurück auf das "Sing meinen Song"-Sofa. Montez sowie Alli Neumann geben ihr Debut beim Tauschkonzert.

20:15 Uhr, Das Erste, Tierärztin Dr. Mertens: Der Jahrestag, Familienserie

Im Zoo geraten Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) und die Cheftierärztin aneinander, weil Dr. Elif Sahin (Neshe Demir) eine schwierige Untersuchung an Susannes Tochter Luisa (Lilly Wiedemann) und einem anderen Praktikanten delegiert hat. Doch dann nähern sich die beiden Tierärztinnen durch die fachliche Herausforderung einer rätselhaften Endemie im Zoo an und entdecken so den gegenseitigen Respekt füreinander.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap

Endlich wieder world wide love! Von Europa bis Afrika, von Argentinien bis Australien, die Suche nach dem großen Liebesglück geht weiter. Inka Bause präsentiert in der fünften Staffel des internationalen Spin-offs der erfolgreichen TV-Romanze wieder einsame Bauernherzen rund um den Globus. Das Publikum kann sich auf großartige sieben Bauern und eine Bäuerin freuen, die sich in das Abenteuer Liebe stürzen und endlich das große Glück finden wollen.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben, Show

Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

20:15 Uhr, 3Sat, Landkrimi: Steirerblut, Krimi

Ausgerechnet St. Anna! Mit einem unguten Gefühl kehrt die Grazer LKA-Jungkommissarin Sandra Mohr (Miriam Stein) in ihren Heimatort zurück, um an der Seite ihres neuen Chefs Sascha Bergmann (Hary Prinz) den Tod einer Journalistin aufzuklären. Weil diese eine Enthüllungsstory über Amtsmissbrauch und Vetternwirtschaft schreiben wollte, gerät der Bürgermeister (August Schmölzer) unter Verdacht. Kurz vor der Wahl käme ein Skandal für den umstrittenen Politiker mehr als ungelegen. Verlassen kann er sich nur auf seinen Neffen Max Leitgeb (Thomas Stipsits). Der lässt Beweismittel verschwinden und macht sich plump an Sandra heran, seine "Ex" aus Teenagertagen.