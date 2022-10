In "Solo für Weiss: Todesengel" (ZDF) wird ein Professor in seiner Badewanne ertränkt aufgefunden. Tommy Lee Jones sucht in "Auf der Jagd" (kabel eins) einen zweifachen Mörder und in "Vigil" (ZDF) wird ein Atom-U-Boot mit einem tödlichen Gift verseucht.

20:15 Uhr, ZDF, Solo für Weiss: Todesengel, Krimi

Die Ermittlerin Nora Weiss (Anna Maria Mühe) und ihr neuer Kollege Ben Salawi (Camill Jammal) ermitteln im Fall des Lübecker Psychologie-Professors Peter Marquart (Hans-Jörg Frey), der in seiner eigenen Badewanne ertränkt wurde. Eine erste Spur führt sie zu der 16-jährigen Schülerin Jessica Steiner (Lieselotte Voß), die über eine eigene kostenpflichtige Website freizügige Bilder und Videos von sich postet. Kurz darauf wird ein Kita-Leiter ermordet.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Jungbauer Max stellt seine Hofdame die Fragen aller Fragen: Möchte sie seine erste Freundin sein? Und auch Michael K. will's wissen: Hat sein Besucher ein Händchen für seine Kühe? Ulf wagt sich nach vielen Jahren mal wieder aufs Pferd. Kann er mit seinen Reitkünsten wirklich noch Eindruck schinden?

20:15 Uhr, kabel eins, Auf der Jagd, Actionthriller

Sam Gerard (Tommy Lee Jones), erfahrener Leiter eines Fahndungstrupps des U.S. Marshalbüros, ist bekannt für seine Hartnäckigkeit, mit der er flüchtige Verbrecher verfolgt. Daher wird er auch auf Mark Sheridan (Wesley Snipes) angesetzt, der zwei Agenten ermordet haben soll, den Absturz des Flugzeugs, das ihn ins Gefängnis bringen sollte, aber überlebt hat und seitdem auf der Flucht ist. Aber während der Verfolgung kommen Gerard Zweifel, ob Sheridan wirklich der ist, für den man ihn hält.

21:45 Uhr, hr, Tatort: Blut, Krimi

Ein Notruf geht bei der Bremer Polizei ein, zu hören sind Hilferufe. Kurze Zeit später wird in einem Park die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die massiven Verletzungen am Hals der Toten stellen die Bremer Hauptkommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) vor ein besonderes Rätsel. Eine traumatisierte Augenzeugin kann den Ermittlern nur den verstörenden Hinweis "Vampir" liefern. Während Inga Lürsen Schritt für Schritt die Indizien und Hinweise zusammensetzt, gerät Stedefreund in einen fieberhaften Strudel mystischen Aberglaubens.

22:15 Uhr, ZDF, Vigil - Tod auf hoher See, Krimiserie

Amy Silva (Suranne Jones) ermittelt an Bord eines Atom-U-Boots in einem Mordfall. Es gibt bereits mehrere Verdächtige und zwei weitere Tote: eine junge Frau an Land, die Köchin der "Vigil" auf dem Boot. Teile des Atom-U-Bootes wurden mit einem tödlichen Gift verseucht und sind Sperrzone. Es muss jemand an Bord sein, der die Mission sabotiert. Amy wagt eine gefährliche Mission, an deren Ende sie selbst in tödliche Gefahr gerät.