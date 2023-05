In "Sprachlos in Irland" (Das Erste) macht Andrea Sawatzki einen Englischkurs der besonderen Art. Brandstiftung und ein Mord beschäftigen die Ermittler in "Ein Fall für zwei" (ZDF). In "Godzilla II: King of the Monsters" (ProSieben) bekommt es das Filmmonster mit gleich drei Gegnern zu tun.