Im "Spreewaldkrimi" (ZDF) gerät eine psychisch kranke Frau unter Mordverdacht. Bei RTL treffen sich die Dschungelcamp-Insassen zum großen Wiedersehen. Durch einen "Volltreffer" (Sat.1) verliert eine Fußball-Funktionärin ihr Gedächtnis.

20:15 Uhr, ZDF, Spreewaldkrimi: Die siebte Person, Krimi

Ein Ferienhaus am Fließ wird in Brand gesetzt und zerstört. Außerdem wird ein Politiker ermordet. Fichte (Thorsten Merten), Luise Bohn (Alina Stiegler) und Krüger (Christian Redl) suchen auf unterschiedlichen Wegen Brandstifter und Täter. Sie stoßen in einer psychiatrischen Klinik auf die Patientin Maja Wiechmann (Friederike Becht). Sie hat eine dissoziative Identitätsstörung, und überraschenderweise laufen bei ihr beide Fälle zusammen.

20:15 Uhr, RTL, Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! - Das große Wiedersehen, Dschungelshow

Im Baumhaus treffen sich alle Dschungel-Stars wieder, feiern die Dschungelkönigin oder den Dschungelkönig 2023 und lassen ihre gemeinsame Zeit Revue passieren. Außerdem werden die unglaublichsten Szenen aus dem Dschungelcamp gezeigt.

20:15 Uhr, Sat.1, Volltreffer, Komödie

FC Bayern-Funktionärin Viktoria (Julia Hartmann) soll in Dortmund einen beliebten Kicker abwerben. Während eines Spiels trifft sie ein Ball so hart am Kopf, dass sie in Ohnmacht fällt. Als Viktoria wieder aufwacht, hat sie vergessen, wer sie ist. Das nutzt BVB-Vollblut-Fan Philipp (Axel Stein) aus: Er gaukelt ihr vor, sie sei seine Frau und glühender Dortmund-Fan - schließlich muss der drohende Transfer mit allen Mitteln verhindert werden.

20:15 Uhr, kabel eins, The Dark Knight, Superhelden-Drama

Die Tage des organisierten Verbrechens in Gotham City scheinen dank Batman (Christian Bale) und Lt. James Gordon (Gary Oldman) gezählt zu sein. In Staatsanwalt Harvey Dent (Aaron Eckhart) finden die beiden einen weiteren starken Verbündeten. Da der Gesetzeshüter die Gangster gleich reihenweise hinter Gitter bringt, gilt er bereits als der "weiße Ritter" der Stadt. Doch urplötzlich taucht mit dem Joker (Heath Ledger) ein neuer, gefährlicher Gegenspieler auf.

22:10 Uhr, Sat.1, Ocean's 8, Krimikomödie

Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis wendet sich Debbie (Sandra Bullock), Danny Oceans jüngere Schwester, an ihre frühere Partnerin Lou (Cate Blanchett). Sie hat es auf ein sündhaft teures Collier abgesehen, welches die Schauspielerin Daphne Kluger (Anne Hathaway) auf der diesjährigen Met-Gala tragen soll. Ihnen bleiben nur dreieinhalb Wochen, um ein Team aus Spezialistinnen zusammenzustellen.