In "Spurlos in Marseille" (Das Erste) sucht ein Mann in Südfrankreich nach seiner verschwundenen Frau. Bei "The Masked Singer" (ProSieben) performen Promis in schrillen Kostümen. Im "Landkrimi: Höhenstraße" (3Sat) zocken zwei falsche Polizisten ahnungslose Autofahrer ab.

20:15 Uhr, Das Erste, Spurlos in Marseille, Thriller

Auf ein romantisches Wochenende an der Côte d'Azur freut sich der Familienvater Bruno Bassmann (Fabian Busch). Zusammen mit seiner Frau Katja (Jeanne Tremsal), hochbezahlte IT-Expertin einer Frankfurter Bank, reist er nach Südfrankreich. Um ihre beiden Kinder kümmert sich die Oma (Gitta Schweighöfer). Als das Paar nach der Landung in Marseille einen kurzen Zwischenstopp einlegt, entwickelt sich der Trip plötzlich zu einem Albtraum: Katja, die sich mit einem alten Schulfreund in einem Bistro verabredet hat, verschwindet spurlos.

20:15 Uhr, ProSieben, The Masked Singer, Musikshow

Zehn Stars aus allen Lebensbereichen treten in überdimensionalen, aufwendigen Kostümen an, die sie völlig unerkennbar machen. Über die Identität der prominenten Undercover-Sänger kann nur spekuliert werden ... Die Zuschauer stimmen für ihre Favoriten ab. Bei dem maskierten Promi mit den wenigsten Stimmen wird am Ende der Show das Geheimnis gelüftet: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske?

20:15 Uhr, 3Sat, Landkrimi: Höhenstraße

Auf der Wiener Höhenstrasse sind zwei vermeintliche Streifenpolizisten, Roli (Nicholas Ofczarek) und Ferdinand (Raimund Wallisch), des Nachts unterwegs, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Unter Alkoholeinfluss führt die Vernehmung des Afrikaners Uku (Olivier Mukuta) und seines österreichischen Freundes Robert, den sie für einen Schlepper halten, zur vorläufigen Festnahme der beiden. Bei Tag und wieder halbwegs nüchtern, haben Roli und Ferdinand ein Riesenproblem: Was machen sie nun mit den zweifelsfrei unschuldigen Gefangenen?

20:15 Uhr, RTLzwei, The Lego Movie, Digitrick-Abenteuerspaß

Emmet ist einfacher Bauarbeiter, der dienstbeflissen und manchmal etwas überkorrekt seiner Arbeit nachgeht. Durch ein Missverständnis wird Emmet für einen großen Baumeister gehalten, was sein bisheriges Leben gehörig aus der gewohnten Bahn wirft: Er soll nämlich der Erwählte sein, der die Welt vor einem bösartigen Tyrannen und seinem Plan, das Universum zusammenzukleben, bewahrt.

21:45 Uhr, Das Erste, Mordkommission Istanbul: Tödliche Gier, Krimi

Kommissar Mehmet Özakin (Erol Sander) und sein Kollege Mustafa Tombul (Oscar Ortega Sánchez) müssen den grausamen Tod eines Top-Managers aufklären: Mahmoud Erbil (Seda Yildiz), Geschäftsführer der Baugesellschaft Durkan, kam bei einem nächtlichen Brandanschlag ums Leben. Nun will Özakin herausfinden, wer einen Molotowcocktail in das Cabrio warf, als Mahmoud betrunken und betäubt auf dem Fahrersitz kauerte. Unter Verdacht gerät Mahmouds Sohn Burhan (Max Befort), der mit seinem Vater im Clinch lag und eine Affäre mit dessen junger Ehefrau (Edita Malovcic) hat.