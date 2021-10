© David James 2017 & TM Lucasfilm Ltd.

"Star Wars: Die letzten Jedi": Rey (Daisy Ridley) will den resignierten Luke Skywalker aus seinem selbst gewählten Exil holen.

In "Star Wars: Die letzten Jedi" (ProSieben) hängt der Frieden in der Galaxis von Luke Skywalker ab. "Die Chefin" (ZDF) untersucht den Mord an einem alten Mann. Bei der "Gegenteilshow" (Sat.1) spielen Promis in Zweierteams gegeneinander.

20:15 Uhr, ProSieben, Star Wars: Die letzten Jedi, Sci-Fi-Saga

Während sich der republikanische Widerstand unter Leia (Carrie Fisher) schwere Rückzugsgefechte mit der Ersten Ordnung liefert, versucht Rey zunächst vergeblich, den resignierten Luke (Mark Hamill) Skywalker aus seinem Exil zu locken. Doch der von Gewissenbissen geplagte Luke stimmt nur zu, ihr drei Lektionen zur Kontrolle ihrer neuen Kräfte zu erteilen. Noch mehr macht Rey (Daisy Ridley) jedoch zu schaffen, dass sie über die Weiten des Raumes hinweg eine unmittelbare Verbindung zu ihrem Erzfeind Kylo Ren (Adam Driver) aufgebaut hat ...

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Trugbild, Krimiserie

Eine chaotische Münchner Altbauwohnung und mittendrin die Leiche des 76-jährigen Arvid Peters. Alles sieht nach einem misslungenen Einbruch aus. Das glaubt auch Margarethe Schmidt (Sonsee Neu), leitende Ermittlerin für Organisierte Kriminalität, die Vera Lanz (Katharina Böhm) und ihrem Team in diesem Fall beiseitesteht. Doch wieso sollte jemand in die Wohnung eines alten Mannes einbrechen, in der es scheinbar nicht viel zu holen gibt?

20:15 Uhr, Sat.1, Die Gegenteilshow, Action-Quizshow

Vorwärts ist rückwärts, rechts ist links, oben ist unten. In "Die Gegenteilshow" ist alles genau andersrum als gewohnt. In einer Mischung aus Quiz- und Actionspielen treten zwei prominente Duos gegeneinander an. Im Finale steht die Welt dann buchstäblich Kopf. Moderiert wird die Show von Daniel Boschmann.

20:15 Uhr, Das Erste, Toni, männlich, Hebamme: Gestohlene Träume, Komödie

Geburtshelfer Toni (Leo Reisinger) und Frauenärztin Luise (Wolke Hegenbarth) sind ein schlagkräftiges Team. Ihre Praxisgemeinschaft läuft auf Hochtouren und auch privat halten die beiden zusammen. Als die alleinerziehende Luise einen Papa vorzeigen muss, um einen hart umkämpften Kitaplatz zu ergattern, springt Toni kurzerhand ein. Pragmatisch sieht er über die Pannen der neuen Arzthelferin Jella (Antonia Bill), Sängerin in der Band seines Kumpels Franzl (Frederic Linkemann), zum Ärger von Luise hinweg.

20:15 Uhr, RTLzwei, Self/less - Der Fremde in mir, Actionthriller

Der Milliardär Damian Hale (Ben Kingsley) wird mit einer tödlichen Krebsdiagnose konfrontiert. Durch den Fund einer Visitenkarte nimmt Hale Kontakt zu einem gewissen Dr. Albright (Matthew Goode) auf, der ihm eine neue Behandlungsmethode verspricht. Sein Bewusstsein wird dafür in den gesunden, aber künstlichen Körper eines jungen Mannes transferiert. Doch Hale leidet nach seiner Umwandlung, für die er seinen Tod in der Öffentlichkeit vortäuscht, an starken Halluzinationen ...