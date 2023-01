In "Sterben ist auch keine Lösung" (Das Erste) hat ein todkranker Schwarzseher einen ungewöhnlichen Plan. Der "Staatsanwalt" (ZDF) muss den Tod eines Sägewerksbesitzers aufklären. Außerdem geht Scarlett Johansson in "Ghost in the Shell" (ProSieben) als Cyborg auf Verbrecherjagd.