In "Tage, die es nicht gab" (Das Erste) verbindet vier Frauen ein dunkles Geheimnis. Zwei Explosionen fordern in "Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi" (RTL) mehrere Todesopfer. Das ZDF beleuchtet das Leben des Extrembergsteigers Reinhold Messner.

20:15 Uhr, Das Erste, Tage, die es nicht gab, Dramaserie

Miriam (Franziska Weisz), Doris (Diana Amft), Inès (Jasmin Gerat) und Christiane (Franziska Hackl) sind seit ihrer Schulzeit im "Sophianum" tief verbunden. Aber die Freundinnen verbindet auch ein dunkles Geheimnis. Das idyllische Leben in Zollberg gerät aus den Fugen, als ein Ermittlerduo aus Wien ankommt und einen Todesfall untersucht, von dem jeder dachte, er wäre schon lange geklärt. Das bringt nicht nur Miriam in ihrer Funktion als Staatsanwältin in Bedrängnis. Durch die Ermittlungen sehen sich die vier Frauen mit ihren ganz persönlichen Schicksalen und Geheimnissen konfrontiert, und ihre Verbundenheit wird auf eine harte Probe gestellt.

20:15 Uhr, RTL, Sonderlage - Ein Hamburg-Krimi: Der Angriff, Krimi

An den Hamburger Landungsbrücken detoniert ein Sprengsatz. Kurz darauf geht bei der Polizei ein anonymer Anruf ein: ein weiterer Sprengsatz befindet sich auf einem Schiff. Bevor die Entschärfer an Bord gehen können, wird die Explosion ausgelöst. Diesmal gibt es Schwerverletzte und Tote. Wer könnte hinter dieser Tat stecken? Verena Klausen (Henny Reents), Leiterin dieser Sonderlage, wird gemeinsam mit ihrem Team alles tun, um weitere Explosionen zu verhindern.

20:15 Uhr, ZDF, Mensch Messner! Leben am Limit, Doku

Reinhold Messner hat als Erster den Mount Everest ohne Sauerstoffzufuhr bestiegen und alle Achttausender bezwungen, oft sein Leben riskiert. Auch mit fast 80 Jahren kommt er nicht zur Ruhe. Noch einmal kehrt der rastlose Abenteurer zurück nach Nepal, in das Basislager am Mount Everest. Er besucht sein Heimatdorf in Südtirol, öffnet die Türen zu seinem Schloss und bricht mit seiner Frau Diane und Tochter Magdalena auf zu neuen Projekten. Reinhold Messner gestattet ungewöhnliche Einblicke in sein Leben und spricht über das, was ihn heute bewegt: Was bedeutet das Altern für ihn? Was will er noch erreichen? Und was ist sein Vermächtnis?

20:15 Uhr, kabel eins, Der Kautions-Cop, Komödie

Der Kautions-Cop Milo Boyd (Gerard Butler) soll seine Ex-Frau, die Journalistin Nicole (Jennifer Aniston), wegen eines verpassten Gerichtstermins ins Gefängnis bringen. Dass gerade er den Auftrag bekommen hat, verschafft dem Cop große Genugtuung, hat er doch mit Nicole noch einige Rechnungen offen. Doch dann entpuppt sich der Auftrag als Schwerstarbeit: Nicole, die gerade in einem Mordfall recherchiert, möchte Milo ständig entwischen, und am Ende muss das zerstrittene Paar sogar um das eigene Leben fürchten.

20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und der Tote im Trikot, Krimi

Nach einem anonymen Hinweis wird die Leiche des ehemals erfolgreichen Radsportlers Stefan Lürs (Markus Krojer) gefunden. Er verschwand zwei Jahre zuvor spurlos aus dem Sport- und Familienleben. Eine Vermisstenanzeige gab es damals nicht, da seine Familie davon ausging, dass er sich von seiner Sportlerkarriere abgewandt hatte und ein selbstbestimmtes Leben führen wollte. Die Ermittlungen führen die Kommissare zu seinem Stiefvater Joachim Novotny (Peter Trabner).