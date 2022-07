Im "Tatort" (Das Erste) gerät eine Altenpflegerin unter Mordverdacht. VOX zeigt das Kochduell "Mälzer und Henssler liefern ab!". In "Gemini Man" (ProSieben) kämpft ein Auftragsmörder gegen eine geklonte Version von sich selbst.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Anne und der Tod, Krimi

Paul Fuchs war alt, bettlägerig, pflegebedürftig. Trotzdem war sein Tod nicht unmittelbar zu erwarten. Seine sorgfältig arbeitende Hausärztin hält eine Tötung für möglich und benachrichtigt die Polizei, die den Fall jedoch einstellt, weil es keinen Nachweis für ein bewusstes Weglassen von Medikamenten gibt.

Auch Christian Hinderer war alt, bettlägerig, pflegebedürftig. Als er am Fuß einer Treppe tot gefunden wird, beschuldigt seine Witwe die Altenpflegerin Anne Werner (Katharina Marie Schubert), ihn hinuntergestoßen zu haben. Wieder werden Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) gerufen. Wieder lässt sich kein Nachweis finden. Diesmal aber stellen sie die Ermittlungen nicht ein, denn: Auch Paul Fuchs war ein Patient Anne Werners. Es ist also schon der zweite zweifelhafte Tod unter den Patienten des mobilen Pflegedienstes innerhalb kurzer Zeit. Thorsten Lannert und Sebastian Bootz durchleuchten das gesamte Leben der Altenpflegerin, befragen sie immer wieder, lassen nicht locker. Keinesfalls wollen sie ein zweites Mal zu früh aufgeben.

20:15 Uhr, VOX, Mälzer und Henssler liefern ab!, Kochshow

Tim Mälzer und Steffen Henssler in ihrer ersten gemeinsamen Primetime-Show - da sind Eskalationen vorprogrammiert! Die beiden treten im direkten Duell in ihrem gemeinsamen Pop-Up-Lieferservice an. Nach und nach erhalten sie Hinweise zu den kulinarischen Wünschen der Besteller, die zur knallharten Jury werden. Wer die Vorlieben am präzisesten trifft, gewinnt. Welcher der beiden ehrgeizigen Köche kann am Ende im doppelten Sinne abliefern?

20:15 Uhr, ProSieben, Gemini Man, Action

Henry Brogan (Will Smith) arbeitet als Auftragskiller. Bei seinem letzten Job geht jedoch etwas schief und plötzlich wird er selbst zur Zielscheibe seines einstigen Vorgesetzten. Doch damit nicht genug: Sein neuer Gegenspieler scheint ihm immer einen Schritt voraus zu sein. Erst als Brogan entdeckt, wer ihn zur Strecke bringen will, ergibt alles einen Sinn: Er kämpft gegen eine geklonte, jüngere Version von sich selbst.

20:15 Uhr, ZDF, Katie Fforde: Ziemlich beste Freundinnen, Melodram

Hat sich nicht jede Frau schon einmal gefragt, ob man nicht am besten alle Männer in die Wüste schicken und einfach seine beste Freundin heiraten sollte? Die alleinerziehende Hotelbesitzerin Paula Atkinson (Henriette Richter-Röhl) und ihre impulsive Freundin Emily van Garden (Nadja Bobyleva) tun genau das. In einer Liebeskrise zieht Emily daher ins "Seaside Hotel" und unterstützt Paula. Als Emily wenige Tage vor der Hochzeit ihren Verlobten Frank (Nicholas Reinke) mit einer anderen erwischt und Paula nach einem aufwühlenden Arztbesuch klar wird, dass im Notfall niemand für ihre neunjährige Tochter Lucy (Momo Beier) da sein wird, bestellen die beiden spontan das Aufgebot.

20:15 Uhr, Sat.1, The Secret - Traue dich zu träumen, Drama

Mirandas (Katie Holmes) Leben läuft alles andere als rund. Seit dem Tod ihres Mannes kümmert sie sich alleine um die drei Kinder und muss sich täglich mit einem riesigen Schuldenberg herumschlagen. Doch dann tritt der hilfsbereite Bray (Josh Lucas) in ihr Leben, der sie durch seine Andersartigkeit fasziniert. Was sie nicht ahnt: Der Fremde hütet ein Geheimnis ...

SpotOnNews