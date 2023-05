Im Schwarzwald-"Tatort" (Das Erste) blicken die Ermittler hinter die Fassade einer Patchworkfamilie. VOX zeigt das Muttertags-Special von "Grill den Henssler" und in "Independence Day: Wiederkehr" (Sat.1) droht der Erde eine neue Alien-Invasion.

20:20 Uhr, Das Erste, Tatort: Das geheime Leben unserer Kinder, Krimi

Miriam Schenk (Susanne Bormann) und Paul Wolf (Christian Schmidt) waren mit ihren fast erwachsenen Kindern Zoé (Caroline Cousin) und Benno (Aniol Kirberg) über Jahre hinweg eine gut funktionierende Patchworkfamilie. Dass es Risse gibt, kommt erst zum Vorschein, als Bennos bester Freund Christopher getötet wird und die Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) auch im Umfeld der Familie Schenk-Wolf ermitteln. Chris, finden sie heraus, war in die Freiburger Drogenszene verwickelt und der Gedanke liegt nahe, dass sein Tod damit zu tun hat. Was wusste sein enger Freund Benno darüber?

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Beim packenden Muttertags-Special der "Grill den Henssler"-Frühjahrsstaffel, moderiert von Laura Wontorra, treten Aminata und Sabine Belli, Riccardo und Anna Simonetti sowie Larissa und Elke Marolt gegen Steffen Henssler zum Kochduell an. Unterstützung erhalten sie von Koch-Coach Johann Lafer. Wer die meisten Punkte und das Preisgeld für einen guten Zweck erhält, entscheidet die Jury um Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach.

20:15 Uhr, RTL, Jumanji: Willkommen im Dschungel, Abenteuerkomödie

Der Kultfilm mit Robin Williams von 1995 bekommt mit diesem Fantasy-Abenteuer eine rundum modernisierte Fortsetzung. Statt eines Brettspiels wie im Vorgängerfilm, zieht im Sequel ein Videogame seine Spieler in die Jumanji-Welt. So landen vier Schüler im abenteuerlichen Dschungel, verwandelt in die Spielcharaktere (u.a. Dwayne Johnson, Jack Black). Nur wenn sie das Spielziel erreichen, können sie den Gefahren entkommen.

20:15 Uhr, Sat.1, Independence Day: Wiederkehr, Sci-Fi-Action

20 Jahre nach einer vernichtenden Alien-Invasion sieht sich die Erde erneut einem Angriff bösartiger Außerirdischer gegenüber. Trotz zahlreicher Sicherheitsmaßnahmen haben es die feindlichen Truppen geschafft, in die Erdatmosphäre einzudringen und für Schrecken und Verwüstung zu sorgen. Dylan (Jessie Usher) und Jake (Liam Hemsworth) sind Piloten beim Militär und rüsten sich für den verheerenden Kampf. Als Stiefsohn der Legende Steven Hiller liegt es nun an Dylan, die Menschheit zu retten.

22:20 Uhr, ZDF, Mord im Mittsommer: Angelica, Krimireihe

Der Einbrecher Sylvester (Johan Widerberg) wird auf frischer Tat ertappt. Er bietet Staatsanwältin Nora (Alexandra Rapaport) einen Deal an: Wenn sie ihm Strafmilderung garantiert, lässt er ihr Beweise in einem Mordfall zukommen. Nora lässt sich zunächst auf Sylvesters Bedingungen ein und ermittelt ohne Hilfe der Polizei. Ist die vermisste Angelica tatsächlich ermordet worden? Als Nora das Foto eines Verdächtigen findet, weiht sie dann doch Alexander ein. Es handelt sich nämlich um dessen Chef.

SpotOnNews