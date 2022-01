Im "Tatort" (Das Erste) verliert Kommissar Thiel sein Gedächtnis. Dwayne Johnson erlebt in "Skyscraper" (RTL) ein schwindelerregendes Abenteuer und Elyas M'Barek geht in "Fack ju Göhte 2" (Sat.1) auf Klassenfahrt.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Des Teufels langer Atem, Krimi

Völliger Blackout: Kommissar Thiel (Axel Prahl) kann sich nach dem Aufwachen nicht erklären, wie er in diesem Hotelzimmer gelandet ist. Und was machen Prof. Boerne (Jan Josef Liefers) und der große Plüsch-Koala da an seiner Bettkante? Doch es kommt noch schlimmer: Ganz in der Nähe wurde eine Leiche im Wald gefunden. Es handelt sich um Thiels Ex-Chef aus seiner Zeit bei der Hamburger Mordkommission, den er seit Jahren nicht gesehen hat. Oder doch? Prof. Boerne ist fasziniert von Thiels Amnesie und begleitet ihn bei der Spurensuche.

20:15 Uhr, RTL, Skyscraper, Action

Als der ehemalige FBI-Einsatzchef Will Sawyer (Dwayne Johnson) seinen neuen Job als Sicherheitschef im höchsten Wolkenkratzer der Welt antritt, ahnt er noch nicht, dass es für seine Familie schon bald um Leben und Tod gehen wird. Denn als im 96. Stock des Hochhauses ein Feuer ausbricht, sind hunderte Menschen gefangen - einschließlich Sawyers Frau und Kinder. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, bei dem Sawyer Menschenleben retten und die Brandstifter finden muss.

20:15 Uhr, Sat.1, Fack ju Göhte 2, Komödie

Zeki Müller (Elyas M'Barek), mittlerweile Lehrer an der Goethe-Gesamtschule, ist urlaubsreif, denn frühes Aufstehen, Korrigieren von Klassenarbeiten und nervige Teenager sind überhaupt nicht sein Ding. Die von Rektorin Gerster (Katja Riemann) vorgeschlagene Exkursion nach Thailand kommt also wie gerufen. Leider muss Herr Müller während des "Urlaubs" jedoch die Terror-Klasse 10b beaufsichtigen...

20:15 Uhr, ZDF, Inga Lindström: Schmetterlinge im Bauch, Romanze

Mitten in der Arbeit für ein wichtiges Projekt muss sich die Insektenforscherin Liv (Sinja Dieks) wieder einmal um ihre chaotische Schwester Smilla (Maxine Kazis) kümmern. Die hat sich in den sympathischen Piloten Love (Max Woelky) verliebt. Liv soll ihm nun deswegen mit seiner Schmetterlingsstation helfen. Liv willigt ein, merkt jedoch bald, dass sie mehr für Love empfindet - sehr zum Ärger von Smilla und Livs Verlobtem Per (Marian Kindermann). Was keiner weiß: Love ist mit seinem Cousin Karl im Wettstreit um das Erbe ihres Großvaters.

22:35 Uhr, Sat.1, Shazam!, Heldenkomödie

Der Waisenjunge Billy (Asher Angel) trifft eines Tages auf einen Magier, der ihm eine mysteriöse Macht verleiht. Sobald der Teenager "SHAZAM!" ruft, verwandelt er sich in einen erwachsenen Superhelden (Zachary Levi). Gemeinsam mit seinem Freund Freddy (Jack Dylan Grazer) probiert er seine neugewonnenen Fähigkeiten aus. Was als harmloser Spaß beginnt, endet allerdings in bitterem Ernst, als der Bösewicht Dr. Sivana (Mark Strong) auf der Bildfläche erscheint.