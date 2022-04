Im "Tatort" (Das Erste) aus Frankfurt verschwindet eine Frauenleiche spurlos. In "Zwei vom alten Schlag" (kabel eins) steigen zwei verfeindete Boxer nach 30 Jahren noch einmal in den Ring. Außerdem erlebt die junge Nell einen turbulenten "Sommer am Gardasee" (ZDF).

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Finsternis, Krimi

Mitten in der Nacht alarmiert ein junges Paar die Polizei. In einem Waldstück am Frankfurter Stadtrand haben die beiden eine Frauenleiche entdeckt. Doch als die Hauptkommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) dort eintreffen, ist die Leiche verschwunden. In der Nähe des vermuteten Tatorts wurde ein Auto beobachtet, das auf Maria Gombrecht (Victoria Trauttmansdorff) zugelassen ist. Zwar ist auch das Auto verschwunden, doch deuten massive Blutspuren darauf hin, dass Maria einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer am Gardasee, Drama

Nell Berger (Pia Micaela Barucki) will Versäumtes nachholen. Nach dem Tod der Eltern war sie für ihre Geschwister da und hat persönliche Wünsche hintangestellt. Das soll sich jetzt ändern. Die Ausbildung zur Gleitschirmlehrerin ist ihre Eintrittskarte in ein Kosmopoliten-Leben. Fluglehrer Lukas (Joshua Grothe) tut alles, um sie dafür zu gewinnen. Aber will sie das wirklich? Simone (Stefano Bernardin), der bodenständige Restaurant-Betreiber, würde sie gern davon abbringen.

20:15 Uhr, kabel eins, Zwei vom alten Schlag, Boxkomödie

Die Ex-Boxer Billy "The Kid" McDonnen (Robert De Niro) und Henry "Razor" Sharp (Sylvester Stallone) sind alte Rivalen - nicht zuletzt, weil Billy Henry vor vielen Jahren seine Freundin Sally ausgespannt hat. Als eine Rangelei der beiden ein Hit auf YouTube wird, überredet der Promoter Dante Slate jr. Henry dazu, noch einmal gegen Billy in den Ring zu steigen. Henry ist wenig begeistert, hat allerdings wegen seiner Geldnot keine andere Wahl.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Nicht den Faden zu verlieren, ist vor allem den Gründern Thomas Willberger und André Gall zu wünschen. Denn mit WireStyle präsentieren sie jedem Löwen sein ganz persönliches Portrait - und das aus tausenden Nägeln und einem einzigen kilometerlangen Faden. Ralf Dümmel kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Können die Gründer mit ihm einen Deal einfädeln oder macht ein anderer Löwe Nägel mit Köpfen?

21:45 Uhr, Das Erste, Mord auf Shetland: Falsches Spiel, Krimi

Detective Inspector Jimmy Perez (Douglas Henshall) kommt der entführten Zezi Ugara (Titana Muthui) immer näher. In einem verlassenen Versteck machen er und seine Kollegin Tosh (Alison O'Donnell) einen erschütternden Fund: die Leiche der ebenfalls verschwundenen Niki (Frances Mayli McCann). Um Zezi zu retten, lässt sich Perez auf den verzweifelten Vorschlag ihrer Mutter Olivia (Rakie Ayola) ein, das geforderte Lösegeld zu bezahlen.