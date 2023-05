"Tatort: Game Over": Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl, l.) und Ivo Batic (Miroslav Nemec).

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Game Over, Krimi

Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Batic (Miroslav Nemec) erschüttert ein kaltblütiger Mord: Unbekannte erschießen eine junge Polizistin bei einer Verkehrskontrolle. Die grausame Tat bleibt nicht der einzige Schock. Die Kommissare bekommen heraus, dass die Mörder womöglich aus den eigenen Reihen stammen. Ihre Ermittlungen konzentrieren sich daraufhin auf die Lobby eines Online-Taktik-Shooter-Games, in der sich Polizisten zum Spielen treffen. Um an die Namen der anonymen Spieler zu gelangen, schleusen sie einen jungen E-Sportler in die Gruppe ein.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Sternekoch Frank Rosin tritt gegen Steffen Henssler an. Welcher der beiden Profiköche sich im kulinarischen Wettkampf, moderiert von Laura Wontorra, durchsetzt und die meisten Punkte und somit auch das Preisgeld für einen guten Zweck erhält, entscheidet die Jury um Jana Ina Zarrella, Reiner Calmund und Christian Rach.

20:15 Uhr, Sat.1, Pirates of the Caribbean: Salazars Rache, Abenteuerkomödie

Der barbarische Captain Salazar (Javier Bardem) schafft es, sich aus dem Teufelsdreieck zu befreien. Er schwört gnadenlose Rache und will alle noch lebenden Piraten töten - allen voran Captain Jack Sparrow (Johnny Depp). Dessen einzige Möglichkeit, Salazar zu besiegen, besteht darin, den Dreizack Poseidons in seine Hände zu bekommen, der ihm die Herrschaft über die sieben Weltmeere verleiht. Doch dazu muss er sich mit seinem Erzfeind Barbossa (Geoffrey Rush) verbünden.

20:15 Uhr, RTL, Killer's Bodyguard 2, Actionkomödie

Bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) und Auftragskiller Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) sind wieder auf einer lebensgefährlichen Mission. Bryce wird von Darius' Frau Sonia (Salma Hayek) unter Druck gesetzt. Während Bryce von seinen beiden gefährlichsten Schützlingen in die Enge getrieben wird, gerät das Trio in eine globale Verschwörung und muss bald feststellen, dass sie alles sind, was zwischen Europa und einem rachsüchtigen und gewaltbereiten Wahnsinnigen steht.

22:15 Uhr, ZDF, Mord im Mittsommer: Lili, Krimireihe

Die Frau des Golfstars Theo Skoog (Björn Bengtsson) wird vermisst. Angeblich hat sie sich von einem Boot gestürzt, während die beiden ihren Hochzeitstag feierten. Doch ihre Leiche ist bislang nicht aufgetaucht. Alexander (Nicolai Cleve Broch) und sein Kollege Welpe (Julius Fleischanderl) finden heraus, dass das Leben des Sportidols längst nicht mehr so glanzvoll ist, wie es den Anschein hat. Skoog ist spielsüchtig und hat Geldsorgen. Unterdessen steht seine tot geglaubte Frau plötzlich vor Noras Tür.

