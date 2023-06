Im "Tatort" (Das Erste) wird ein guter Freund von Kommissar Voss ermordet. VOX zeigt das Kochduell "Mälzer und Henssler liefern ab!". Die "Avengers" (ProSieben) treffen in "Infinity War" auf den Weltenzerstörer Thanos.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Hochamt für Toni, Krimi

Nach Jahren ohne Kontakt wird Kriminalhauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs) eines Tages überraschenderweise von seinem alten Freund Marcus Borchert (Pirmin Sedlmeier) angerufen, der inzwischen Pfarrer ist. Marcus lädt Felix zur Sonntagspredigt ein. Er will etwas über Antonia Hentschel (Sina Martens) enthüllen. Antonia, genannt Toni, war Felix' große Liebe während seiner Studienzeit in Berlin. Doch zu der Predigt kommt es nicht: Marcus wird kurz vorher ermordet aufgefunden. Noch am Tatort erfährt Felix, dass sich Toni vor zwei Jahren das Leben genommen hat. Die örtliche Polizei vermutet, dass es sich bei dem Mord an Marcus um einen Raubmord handelt.

20:15 Uhr, VOX, Mälzer und Henssler liefern ab!, Kochshow

Nachdem sich Steffen Henssler im letzten Duell Tim Mälzer geschlagen geben musste, steht es Gleichstand bei den Starköchen. Auch dieses Mal kochen sie in ihrem Hamburger Pop-Up-Lieferdienst auf der Grundlage von Hinweisen für ihre Besteller und liefern ihre Gerichte anschließend persönlich aus. Als prominente Überraschung stellt niemand anderes als ein bekannter 2-Sterne-Koch die Kontrahenten vor eine kulinarische Herausforderung.

20:15 Uhr, RTL, Good Boys - Nix für kleine Jungs, Komödie

Max (Jacob Tremblay), Thor (Brady Noon) und Lucas (Keith L. Williams) werden zu einer Knutschparty eingeladen. Das Problem ist nur, dass keiner der drei Jungs jemals geküsst hat. Mit einer Drohne wollen sie die Nachbarstochter ausspionieren und herausfinden, wie das eigentlich geht. Doch als diese die Drohne beschlagnahmt und die drei Jungs dann auch noch versehentlich Drogen klauen, ist das der Beginn eines völlig verrückten Trips, der im völligen Chaos endet.

20:15 Uhr, ProSieben, Avengers: Infinity War, Superhelden-Action

Sollte es dem Titanen Thanos (Josh Brolin) gelingen, die Infinity-Steine zu vereinen, stünde das Schicksal des gesamten Universums auf dem Spiel. Ein erbarmungsloser Kampf gegen die Zeit und Thanos' gewissenlose Armeen beginnt. Gemeinsam stellen sich die Avengers ihrem übermächtigen Feind, doch sind sie bereit, den ultimativen Preis zu zahlen?

22:15 Uhr, ZDF, Mord im Mittsommer: Nadia, Krimi

Staatsanwältin Nora (Alexandra Rapaport) entdeckt beim Joggen eine hilflose und verletzte junge Frau. Nachdem Nora sie mit nach Hause genommen und verarztet hat, erzählt die Unbekannte ihre Geschichte: Sie heiße Nadia (Nassima Benchicou) und komme aus Tunesien. Angeblich sei sie von einer Schleuserbande verschleppt und auf einem Containerschiff gefangen gehalten worden, habe sich jedoch befreien können. Nora muss Nadia versprechen, auf keinen Fall die Polizei zu informieren.