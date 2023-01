Im "Tatort" (Das Erste) geht Kommissarin Odenthal einem Mord in einem Seniorenheim nach. Bei RTL blickt Sonja Zietlow hinter die Kulissen des Dschungelcamps. In "Fack Ju Göhte 3" (Sat.1) steht für Chaos-Lehrer Zeki Müller und seine Klasse das Abi an.