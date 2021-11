Im "Tatort" (Das Erste) werden drei Männer per Genickschuss getötet. Dwayne Johnson und Jason Statham jagen in "Fast & Furious" (RTL) einen Supersoldaten. In "Avengers: Infinity War" (ProSieben) treffen die "Avengers" auf den Weltenzerstörer Thanos.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Murot und das Prinzip Hoffnung, Krimi

Eine Mordserie erschüttert Frankfurt. Drei Männer werden per Genickschuss getötet, zwischen den Opfern gibt es keinerlei Verbindung. Da es sich um zwei "Nicht-Deutsche" und einen Obdachlosen handelt, vermutet man zunächst einen Täter aus dem rechten Milieu. Aber Kommissar Murot (Ulrich Tukur) vom LKA Wiesbaden hat einen anderen Verdacht. Er glaubt, dass die beiden ersten Morde nur den Zweck hatten, das Ganze wie eine Mordserie aussehen zu lassen, während es dem Täter in Wahrheit nur um das dritte Opfer ging: Jochen Muthesius.

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

In dieser Folge feiern die "4 Blocks"-Stars Kida Khodr Ramadan und Frederick Lau, sowie Moderatorin Annika Lau ihre "Grill den Henssler"-Premiere. Um den Koch-King Steffen Henssler am Herd zu schlagen, steht ihnen Koch-Coach Ali Güngörmüs zur Seite. Laura Wontorra moderiert und Mirja Boes, Reiner Calmund sowie Christian Rach vergeben Punkte für die Gerichte.

20:15 Uhr, RTL, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Action

Eigentlich sind Luke Hobbs (Dwayne Johnson) und Deckard Shaw (Jason Statham) Feinde, doch im Laufe der Zeit sind der Secret Service-Agent und der Ex-Elitesoldat zu einer Art Team zusammengewachsen. Als der genetisch aufgerüstete Terrorist Brixton (Idris Elba) auf der Bildfläche erscheint, müssen Hobbs und Shaw nun ein weiteres Mal ihren Streit beiseitelegen und den Kampf gegen ihren gemeinsamen Widersacher aufnehmen. Werden sie es schaffen, Brixton das Handwerk zu legen?

20:15 Uhr, ZDF, Die Sterntaler des Glücks, Märchenfilm

Katja Sterner (Alexandra Neldel) muss neu beginnen. Voller Zuversicht folgt sie dem Wink ihres wiedergefundenen Glückstalers in das schöne Dorf Herzfeldt. Wird sie dort ihr Glück finden? In Herzfeldt gibt es einen alten Pavillon, in dem sich Katjas Eltern einst verlobten. Dem Pavillon werden magische Kräfte in Liebesdingen nachgesagt, doch nun soll er abgerissen werden. Kurz entschlossen bietet Katja an, den Pavillon zu restaurieren.

20:15 Uhr, ProSieben, Avengers: Infinity War, Superhelden-Action

Sollte es dem Titanen Thanos (Josh Brolin) gelingen, die Infinity-Steine zu vereinen, stünde das Schicksal des gesamten Universums auf dem Spiel. Ein erbarmungsloser Kampf gegen die Zeit und Thanos' gewissenlose Armeen beginnt. Gemeinsam stellen sich die Avengers ihrem übermächtigen Feind, doch sind sie bereit, den ultimativen Preis zu zahlen?