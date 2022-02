Eine frisch aus dem Gefängnis entlassene Frau gerät im "Tatort" (Das Erste) erneut in Schwierigkeiten. Tim Mälzer fordert bei "Kitchen Impossible" (VOX) die israelische Köchin Haya Molcho heraus. Bei "ProSieben" bekommen die "Guardians of the Galaxy" Ärger wegen heiliger Energiezellen.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Saras Geständnis, Krimi

Nach vier Jahren Haft wegen Totschlags an ihrem Vater will Sara Manzer (Johanna Wokalek) nach vorne schauen. Durch die Haftzeit vom Partygirl zu einer zurückhaltenden Frau geworden, möchte sie Erinnerungen abschütteln und sich neu orientieren. Doch dann steht die Polizei vor ihrer Tür. Ein ehemaliger Kollege wurde erstochen, alte Akten ihres Falles wurden bei ihm gefunden. Zögernd gibt sie zu, mit Benno Rose vor dessen Tod gesprochen zu haben. Die Kommissare Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) und Franziska Tobler (Eva Löbau) ermitteln.

20:15 Uhr, VOX, Kitchen Impossible, Kochduell

Tim Mälzer muss zunächst in Baden bei Wien am offenen Feuer einen jemenitischen Rindfleischtopf nachkochen. Anschließend darf er mit dem Mountainbike durch die wunderschöne Landschaft des Salzkammerguts fahren, ehe er sich in Traunkirchen an geräucherter Seeforelle versucht. Haya Molcho muss sich in Mainz am Hähnchenkarussell beweisen, ehe sie im tiefsten Schwarzwald ein Gericht mit Schnecken zubereitet.

20:15 Uhr, ProSieben, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Sci-Fi-Komödie

Die "Guardians of the Galaxy" bekommen den Auftrag, auf dem Heimatplaneten der Sovereigns heilige Energiezellen zu schützen. Unnötigerweise stiehlt Rocket einige und löst damit den ungebremsten Zorn des Volkes aus. Auf ihrer Flucht bekommen sie unverhoffte Hilfe.

20:15 Uhr, RTL, Good Boys - Nix für kleine Jungs, Komödie

Max (Jacob Tremblay), Thor (Brady Noon) und Lucas (Keith L. Williams) werden zu einer Knutschparty eingeladen. Das Problem ist nur, dass keiner der drei Jungs jemals geküsst hat. Mit einer Drohne wollen sie die Nachbarstochter ausspionieren und herausfinden, wie das eigentlich geht. Doch als diese die Drohne beschlagnahmt und die drei Jungs dann auch noch versehentlich Drogen klauen, ist das der Beginn eines völlig verrückten Trips, der im völligen Chaos endet.

20:15 Uhr, ZDF, Frühling: Alte Liebe, neue Liebe, Dramödie

Katja Baumann (Simone Thomalla) begegnet einer alten Bekannten: Die inzwischen 18-jährige Amelie (Hanna Binke) hat Probleme mit ihrer Schwiegermutter, die ihr nie verzieh, von Sohn Ingo (Levin Henning) schwanger geworden zu sein. Eigentlich kommen Amelie und Ingo gut zurecht mit der großen Verantwortung, die sie für den kleinen Maxi tragen. Wäre da nicht Schwiegermutter Tanja (Annette Paulmann), die immer wieder gegen Amelie stichelt. Erneut will Katja dem jungen Paar helfen.

SpotOnNews