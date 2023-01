Ein Brandanschlag auf ein Restaurant beschäftigt das Kölner "Tatort"-Team (Das Erste). Das "Traumschiff" (ZDF) nimmt Kurs auf die Bahamas und in "Yesterday" (VOX) erinnert sich nach einem Stromausfall plötzlich niemand mehr an die Beatles.

20:15 Uhr, Das Erste, Tatort: Schutzmaßnahmen, Krimi

Freddy Schenk (Dietmar Bär) ist alarmiert, denn auf das Restaurant seiner Tochter Sonja (Natalie Spinell) wurde ein Brandanschlag verübt. In der ausgebrannten "Wunderlampe" findet die Polizei eine zur Unkenntlichkeit verkohlte Leiche. Gemeinsam mit Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) nimmt Freddy Schenk die Ermittlungen auf. Aber erst will er dafür sorgen, dass Sonja, seine Enkeltochter Frida und Sonjas Lebensgefährte Karim (Timur Isik) in einer Schutzwohnung der Polizei Unterschlupf finden.

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Bahamas, Urlaubsserie

Die Reise des "Traumschiffs" führt Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) und seine Crew auf die Bahamas. 20 Jahre zuvor haben sich Melanie und ihr Mann Philip Singer dort kennen und lieben gelernt. Doch Melanies Erinnerungen sind getrübt, da sie damals nach einem Bootsunfall drei Wochen lang im Koma lag. Die Reise deckt eine Wahrheit auf, die ihre Ehe zu belasten droht. Ebenfalls an Bord ist die Psychotherapeutin Dr. Marie Wagner (Carolina Vera). Begleitet wird sie von ihrem Sohn Tom (Maurice Lattke), der frisch verliebt seine neue Freundin Clara Müller (Lore Richter) mit an Bord bringt. Was er nicht weiß: Seine Mutter ist die Therapeutin der deutlich älteren Clara.

20:15 Uhr, VOX, Yesterday, Musikkomödie

Auf der ganzen Welt fällt für zwölf Sekunden der Strom aus. Danach kann sich niemand mehr an die Beatles erinnern - nur der erfolglose britische Musiker Jack Malik (Himesh Patel), der gerade von einem Bus angefahren wurde! Auch wenn die Lieder zunächst niemanden vom Hocker reißen, hat Jack mit den alten Songs immer mehr Erfolg und darf sogar als Vorband von Superstar Ed Sheeran auftreten. Doch der wachsende Ruhm hat auch Schattenseiten.

20:15 Uhr, Sat.1, Das perfekte Geheimnis, Komödie

Sieben Freunde (Karoline Herfurth, Elyas M'Barek, Florian David Fitz, Jella Haase u. a) möchten gemeinsam eigentlich nur einen netten Abend verbringen, bis sie sich dazu entschließen, ein Spiel zu spielen, das schon bald im Eklat enden soll. Welche Geheimnisse treten zutage, wenn alle ihre Handys auf den Tisch legen und sämtliche Nachrichten und Telefonate offen miteinander teilen?

22:35 Uhr, Sat.1, Bohemian Rhapsody, Musikdrama

Im Jahr 1970 wird Freddie Mercury (Rami Malek) Teil der Band Queen. Nach ersten Erfolgen in Großbritannien gelingt den vier Musikern schon bald der weltweite Durchbruch und es folgt ein Hit nach dem anderen. Aber als Freddie als Solo-Künstler durchstarten möchte, scheint die Band vor dem Aus zu stehen. Können die vier ihre Differenzen überwinden und sich für den Auftritt bei Live Aid noch einmal zusammenraufen?

