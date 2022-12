"The Dark Knight Rises": Batman (Christian Bale) befürchtet die Zerstörung Gothams.

In "The Dark Knight Rises" (ProSieben) muss sich Batman seinem Erzfeind Bane stellen. Florian Silbereisen lädt zum "Adventsfest der 100.000 Lichter" (Das Erste) ein. Außerdem wird der ehemalige CIA-Killer Jason Bourne (ZDFneo) von seiner Vergangenheit eingeholt.

20:15 Uhr, ProSieben, The Dark Knight Rises, Superhelden-Drama

Der skrupellose Terrorist Bane (Tom Hardy) droht Gotham in eine Stadt des Terrors und der Angst zu verwandeln. Die Polizei ist machtlos, in Gotham herrscht Anarchie. Es gibt nur eine Person, die dem Treiben Einhalt gebieten könnte: Batman (Christian Bale). Und so bleibt Bruce Wayne keine Wahl. Er muss sich als Schwarzer Rächer dem Bösen entgegenstellen. Kommt es zum Showdown zwischen Bane und Batman?

20:15 Uhr, Das Erste, Das Adventsfest der 100.000 Lichter, Volksmusikshow

Gemeinsam mit vielen Stars und den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern feiert er die besinnlichste Zeit des Jahres. Ein Höhepunkt wird das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem sein, das wieder an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll. Florian Silbereisen erwartet zahlreiche prominente Gäste. Mit dabei sind unter anderem Roland Kaiser, Vicky Leandros, die Ehrlich Brothers, Maite Kelly, Dieter Hallervorden, DJ Ötzi, Matthias Reim, die Kelly Family und Semino Rossi.

20:15 Uhr, arte, Was wir verbergen, Krimi

Der alarmierende Anruf, den Ulla Leitermann (Christiane von Poelnitz) gerade noch aus ihrem Haus, wo sie mit ihrem Ehemann Hans (Jörg Pose) lebt, tätigen konnte, endet abrupt. Nun fehlt von dem renommierten Ärztepaar jede Spur. Alles deutet auf eine Entführung hin. Noch vor ihrem offiziellen Wechsel zur Mordkommission Hamburg stürzt sich die ehrgeizige Kommissarin Katharina Tempel (Franziska Hartmann) in ihren ersten Fall - zum Unverständnis ihres Mannes Volker (Florian Stetter), gefeierter Pressesprecher der Polizei Hamburg.

20:15 Uhr, ZDFneo, Die Bourne Verschwörung, Actionthriller

Ex-CIA-Auftragskiller Jason Bourne (Matt Damon) lebt mit seiner Freundin Marie (Franka Potente) in Goa. Doch auch im fernen Indien kommt der unter Amnesie leidende Ex-Agent nicht zur Ruhe. Noch immer auf der Flucht vor geheimnisvollen Verfolgern, zwingt ihn ein Auftragskiller zur überstürzten Flucht. Bourne rettet sich nach Neapel, doch die Hatz hat erst begonnen. Denn auch die CIA sucht fieberhaft nach Bourne. Ist er verantwortlich für den Tod zweier in Berlin getöteter CIA-Agenten? In die Enge getrieben wird aus dem Schläfer Jason Bourne wieder eine eiskalte und tödlich präzise Kampfmaschine.

20:15 Uhr, RTLzwei, Twister, Katastrophenaction

Der Meteorologe Bill (Bill Paxton) und seine Frau JoAnne (Helen Hunt) haben vor ihrer Trennung gemeinsam Tornados erforscht. Jetzt arbeitet er als "Wetterfrosch" beim Fernsehen und wartet auf die Scheidung. Als Bill seine Frau aufsucht, damit sie endlich die Scheidungspapiere unterzeichnet, bricht ein Sturm los. Bills Leidenschaft für die Tornadojagd erwacht wieder.

