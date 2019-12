Vorschau: "Vaiana" geht auf eine abenteuerliche Reise

Die Häuptlingstochter "Vaiana" (Sat.1) muss auf der Insel Motunui eine Hungersnot verhindern. King Arthur will in "Legend of the Sword" (ProSieben) seine Krone zurückerobern. Außerdem zeigt VOX "Mamma Mia", die Filmadaption des berühmten ABBA-Musicals.