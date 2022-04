Barbara Schöneberger feiert bei "Verstehen Sie Spaß?" ihren Einstand als Moderatorin. In "Ostfriesensühne" (ZDF) ist Kommissarin Klaasen dem Mörder ihres Vaters auf der Spur. Außerdem reist Indiana Jones ins "Königreich des Kristallschädels" (Sat.1).

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Seit über 40 Jahren ist "Verstehen Sie Spaß?" fester Bestandteil der Fernsehunterhaltung. Mit dieser Live-Ausgabe aus Berlin-Adlershof feiert Entertainerin Barbara Schöneberger ihre Premiere als Moderatorin der Show. Damit präsentiert nach 32 Jahren wieder eine Frau den Unterhaltungsklassiker. Neben den TikTok-Zwillingen Lisa & Lena und Ehrengast Paola, die die Sendung gemeinsam mit ihrem Mann Kurt von 1983 bis 1990 moderierte, begrüßt Schöneberger zahlreiche weitere Prominente im Studio.

20:15 Uhr, ZDF, Ostfriesensühne, Thriller

Seit 15 Jahren ist ihr Vater tot, aber der unaufgeklärte Mord lässt Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen (Julia Jentsch) keine Ruhe. Besorgt drängt ihr Kollege Frank Weller (Christian Erdmann) sie, zum Arzt zu gehen. In der Praxis erlebt sie eine faustdicke Überraschung: Im Wartezimmer erblickt sie im Portemonnaie einer alten Dame ein Foto ihres eigenen Vaters, zusammen mit einer ihr vollkommen unbekannten Frau.



20:15 Uhr, Sat.1, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, Action-Abenteuer

Nevada, 1957: Der Archäologe und Uni-Professor Indiana Jones (Harrison Ford) und sein Kumpel Mac (Ray Winstone) stecken in großen Schwierigkeiten. Das Duo ist von sowjetischen Agenten unter Leitung der skrupellosen Irina Spalko (Cate Blanchett) gekidnappt worden. Indy soll in einer abgelegenen Lagerhalle eine geheimnisvolle Kiste identifizieren. Er entkommt knapp und erhält kurz darauf Hinweise auf einen geheimnisvollen Kristallschädel, der in Peru versteckt sein soll.

20:15 Uhr, ONE, Einfach die Wahrheit, Drama

Staatsanwältin Charlotte Reinke (Katja Flint) ermittelt in einem heiklen Fall. Die achtjährige Laura beschuldigt ihren Vater Roman (Heiner Lauterbach) des sexuellen Missbrauchs. Dieser weist den Verdacht empört zurück: Das Kind habe die Anschuldigung unter dem Einfluss der Mutter ausgesprochen. Sagt Roman, der das Bild eines verantwortungsvollen Vaters erweckt, die Wahrheit? Eher zufällig macht die Staatsanwältin schließlich eine entscheidende Entdeckung.

20:15 Uhr, VOX, Hancock, Action-Komödie

John Hancock (Will Smith) ist eigentlich ein unverwundbarer Superheld. Leider hat er ein Alkoholproblem, außerdem steht er nicht mehr besonders hoch im Ansehen der Bewohner von Los Angeles. Er hat in den letzten Jahren zwar viele Verbrecher gestellt, dabei aber auch Kosten in Millionenhöhe verursacht. Als er den PR-Berater Ray Embrey (Jason Bateman) vor dem sicheren Tod bewahrt, bietet dieser ihm an, sein Image aufzubessern. Ist Hancock noch zu retten?