Bei "Verstehen Sie Spaß?" (Das Erste) präsentiert Barbara Schöneberger neue Streiche mit der versteckten Kamera. In Pixars "Coco - Lebendiger als das Leben!" (Sat.1) landet ein mexikanischer Junge im Reich der Toten. Bei RTL steigt unterdessen "Die deutsche Luftballonmeisterschaft".

20:15 Uhr, Das Erste, Verstehen Sie Spaß?, Show

Barbara Schöneberger präsentiert die neuesten Spaßfilme mit der versteckten Kamera. Die Entertainerin begrüßt wieder zahlreiche prominente Gäste, die teils als Lockvögel unterwegs waren und teils selbst in die Falle der versteckten Kamera geraten sind. Ein emotionales Wiedersehen gibt es zudem mit Überraschungsgast und Showmaster-Legende Frank Elstner, der die Samstagabendshow von 2002 bis 2009 selbst moderierte. Weitere Gäste sind Elyas M'Barek, Andrea Sawatzki, Christian Berkel, Roland Trettl, Nic Shanker, Marco Gianni und Chris de Burgh.

20:15 Uhr, Sat.1, Coco - Lebendiger als das Leben!, Digi-Komödie

Miguel träumt davon, Musiker zu werden, so wie sein großes Idol Ernesto de la Cruz, der als Gitarrist in Mexiko Bekanntheit erlangte. Doch Miguels Familie ist strikt gegen das Musizieren und so macht sich der Junge davon und landet ausgerechnet am "Día de los muertos" im Reich der Toten. Wird er es noch vor Sonnenaufgang schaffen, nach Hause zu kommen, ehe er sich in ein Skelett verwandelt?

20:15 Uhr, RTL, Die deutsche Luftballonmeisterschaft, Spielshow

Inspiriert durch ein Duell im heimischen Wohnzimmer, das man aus der Kindheit kennt: Berührt der Ballon den Boden, hat man verloren. Bei diesem Turnier treten Promis in eigens dekorierten "Welten" gegeneinander an. Wer hält den Ballon am längsten in der Luft? Und wem geht die Puste aus? Mit am Moderations-Ball: Das beliebte Ninja-Trio Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann.

20:15 Uhr, ONE, Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau, Krimi

In einem Passauer Supermarkt rettet die Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) den Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski) aus einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem Ladendieb. Das Eintreffen der Polizei wartet sie nicht mehr ab. Ihre Professionalität und ihr schnelles Verschwinden wecken Zankls Interesse an seiner geheimnisvollen Retterin. Er spürt ihr nach und sofort schrillen bei Frederike alle Alarmglocken. Ist der Privatschnüffler so harmlos, wie er sich gibt?

20:15 Uhr, ZDF, Der Quiz-Champion - Das Zweite-Chance-Special, Rateshow

"Der Quiz-Champion" steht für harte Wissensduelle, ein Ringen um jeden Punkt, das Preisgeld und den Quiz-Champion-Titel. Auf dem Weg dahin müssen alle Kandidaten eine Schnellraterunde und fünf Wissensduelle in verschiedenen Kategorien erfolgreich absolvieren. Es ist eine harte Herausforderung, und daher gibt es auch einige Kandidaten, die es zwar bis zur fünften Kategorie geschafft haben, dann aber knapp gescheitert sind. Und diese Kandidaten bekommen in der 50. Ausgabe der Show eine zweite Chance.

