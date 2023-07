Das ZDF zeigt neue Folgen mit den vier Freundinnen aus dem "Wendehammer". Im "Kroatien-Krimi" (Das Erste) gibt eine verbrannte Leiche Kommissarin Novak Rätsel auf. Auf RTL blickt Schauspieler Henning Baum hinter die Kulissen der Polizei.

20:15 Uhr, ZDF, Wendehammer: Schöne neue Welt, Familienserie

Freundschaft auf Leben und Tod - für Franziska (Susan Hoecke), Samira (Elmira Rafizadeh), Meike (Meike Droste) und Nadine (Friederike Linke) ist das keine bloße Behauptung. Vor allem nicht, wenn es um den Tod anderer Leute geht. Allerdings ist Volontärin Mona fest davon überzeugt, die Überreste von Hagen Steinert auf dem Grund des Sees zu finden. Das Skelett muss also so schnell wie möglich geborgen werden. Aber wie soll das Freundinnen-Kleeblatt das schaffen, ohne sich zu verraten?

20:15 Uhr, Das Erste, Der Kroatien-Krimi: Jagd auf einen Toten, Krimi

Kommissarin Stascha Novak (Jasmin Gerat) erlebt einen Schock, als sie eine ihr vertraute Halskette an einer verbrannten Leiche entdeckt. Die Leiterin der Mordkommission Split glaubt, dass ihr Ex-Verlobter Milan (Henning Vogt) das Opfer eines getarnten Mordanschlags wurde. Schon bald zeigt sich jedoch, dass es sich bei dem Toten um jemand anderes handelt: Gore Memic (Robert Besta) aus einem berüchtigten Mafiaclan der Hauptstadt Zagreb. Nun steht Milan unter dem Verdacht, seinen Tod vorgetäuscht zu haben, um unterzutauchen.

20:15 Uhr, RTL, Einsatz für Henning Baum - Hinter den Kulissen der Polizei, Reportage

Rollentausch für Henning Baum! Der Schauspieler wurde als kerniger TV-Kommissar bekannt, jetzt blickt er hinter die Kulissen der Polizei. Henning Baum begleitet die sächsische Polizei bei Einsätzen und spricht mit Polizisten und ihren Familien, aber auch mit Bürgern und Kritikern. Was macht es mit den Menschen in den Uniformen, dass sie im Dienst für den Bürger auch selbst immer wieder zur Zielscheibe werden?

20:15 Uhr, 3sat, Sarah Kohr - Mord im Alten Land, Krimi

Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) bestätigt eindeutige Indizien gegen den Laboranten Thomas Lichter (Marcus Mittermeier), der wegen Mordes an seiner Geliebten zu lebenslanger Haft verurteilt wird, jedoch an seiner Unschuld festhält. Mit der Urteilsverkündung eskaliert die Situation - Thomas nimmt die Kommissarin Sarah Kohr als Geisel. Er flieht mit ihr ins Alte Land, sperrt sie in einen Kofferraum und setzt sich ab.

20:15 Uhr, ProSieben, Beauty & The Nerd, Datingshow

Acht Beautys und acht Nerds suchen in einer Traumvilla auf Zypern ihr perfektes Match. Wie profitieren die zurückhaltenden Einzelgänger und die selbstbewussten Schönheiten voneinander? Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein? Und welches Paar beweist echten Teamgeist, bezwingt die Kontrahenten in lustigen Challenges und bewahrt sich so die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld?