In "Wir haben einen Deal" (ZDF) wird ein Familienvater mit einem nie verarbeiteten Kindheitstrauma konfrontiert. Sat.1 zeigt die Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick" und in "The Protégé" (ZDF) sinnt eine Auftragskillerin auf Rache.

20:15 Uhr, ZDF, Wir haben einen Deal, Drama

Die Rückkehr in sein Heimatdorf und die Konfrontation mit seinem ehemaligen Fußballtrainer, der ihn als Kind missbrauchte, stürzen den beruflich erfolgreichen Frank (Felix Klare) in eine tiefe Lebenskrise. Frank hat niemals jemandem von seinen Qualen erzählt. Auf Drängen seiner Frau Sabina (Patricia Aulitzky) zieht er zurück, und in dieser vertrauten Umgebung brechen jahrelang unterdrückte Schuld- und Schamgefühle über ihn herein. Sabina erkennt ihren Mann nicht wieder und ist verwirrt, da Frank alles zerstört, was sie gemeinsam aufgebaut haben. Doch was hat sich in Franks Kindheit abgespielt, dass er eine Auszeit wünscht und sich in ein Hotelzimmer in Frankfurt flüchtet?

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Kuppelsoap

In der Jubiläumsstaffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" wagen zwölf Singles das aufregende Abenteuer eines Blind Dates auf dem Standesamt. Wer wird sich auf eine rechtsgültige Ehe mit einem Unbekannten einlassen? Welches Paar wird die Hochzeitsreise zur Bewährungsprobe führen? Und welche Entscheidungen werden in Bezug auf Ehe und Scheidung getroffen? An der Seite der Paare stehen stets die Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst.

20:15 Uhr, Das Erste, Wildes Slowenien - Brücke zum Balkan, Doku

Die Landschaft Sloweniens ist äußerst vielfältig, und obwohl das Land klein ist, vereint es Meeresküste und Hochgebirge, wobei es eine beeindruckende Artenvielfalt aufweist. Die Menschen in Slowenien setzen sich für den Schutz großer Teile der Natur des Landes ein, um bedrohten Tierarten zu helfen. Sie bewirtschaften das Land nachhaltig und unterstützen die Rückkehr von Luchsen und Goldschakalen. Trotz seiner begrenzten Fläche beherbergt das Land eine bemerkenswerte Population von Braunbären. Der Film enthüllt die vielen unbekannten Facetten dieses kleinen europäischen Landes, in dem das harmonische Miteinander von Mensch und Natur bis heute möglich ist.

20:15 Uhr, RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Schon in unzähligen Shows überzeugte Deutschlands Lieblingsmoderator mit seiner gewitzten Art, die noch so manchen Kandidaten völlig aus der Fassung gebracht hat. Fiebern Sie mit den Kandidaten und raten Sie fleißig mit, wenn es heute wieder heißt: 'Wer wird Millionär?'.

22:15 Uhr, ZDF, The Protégé - Der Racheengel, Actionthriller

Die Auftragskillerin Anna (Maggie Q) kehrt in ihre vietnamesische Heimat zurück, nachdem sie als Kind eine Waise war und in London aufgenommen wurde. Ihr Ziel: Rache für den Mord an ihrem Mentor, der sie einst nach Europa brachte. Dabei gerät sie in ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit zwei widerwillig verbündeten Auftragsmördern, wobei die Motive des einen weit über bloße Mordlust hinausgehen. Annas Rachemission birgt zudem noch größere Überraschungen.