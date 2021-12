"Wolfsland: Böses Blut": Viola (Yvonne Catterfeld) glaubt nach wie vor an "Butsch" (Götz Schubert).

In "Wolfsland: Böses Blut" (Das Erste) wird Ermittler "Butsch" der Vergewaltigung verdächtigt. Das Videospiel "Jumanji" (VOX) zieht vier Jugendliche in ein gefährliches Dschungelabenteuer. Bei ProSieben sorgt "Surprise! Die Bruce Darnell Show" für unvergessliche Momente.

20:15 Uhr, Das Erste, Wolfsland: Böses Blut, Krimi

"Butsch" (Götz Schubert) ist glücklich. Er sitzt mit seiner Exfrau Thea (Sabine Vitua) in der Sonne und freut sich über den ganz und gar unverhofften Besuch von Juro Schwarzbach (Uwe Preuss), einem gemeinsamen Freund aus Jugendtagen. In diese Idylle platzt Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) mit der Nachricht, dass gegen den Görlitzer Kommissar eine Anzeige wegen Vergewaltigung vorliegt. Was wie ein schlechter Scherz klingt, wird schnell zur existenziellen Bedrohung.

20:15 Uhr, VOX, Jumanji: Willkommen im Dschungel, Abenteuerkomödie

Der Kultfilm mit Robin Williams von 1995 bekommt mit diesem Fantasy-Abenteuer eine rundum modernisierte Fortsetzung. Statt eines Brettspiels wie im Vorgängerfilm, zieht im Sequel ein Videogame seine Spieler in die Jumanji-Welt. So landen vier Schüler im abenteuerlichen Dschungel, verwandelt in die Spielcharaktere (u.a. Dwayne Johnson, Jack Black und Kevin Hart). Nur wenn sie das Spielziel erreichen, können sie den Gefahren entkommen.

20:15 Uhr, ProSieben, Surprise! Die Bruce Darnell Show

Großer Aufwand, große Wirkung: Nach einzigartigen Inszenierungen und ohne die geringste Ahnung stehen einige Überraschungs-Gäste plötzlich im Studio vor Bruce Darnell - begleitet von ihrem Lockvogel, der sie vorab für die Show vorgeschlagen hat. Für sie geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung: Was genau? Überraschung! Nur so viel: Bruce Darnell schenkt seinen Gästen unvergessliche Momente.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Klang der Erinnerung, Heimatserie

Schlagersänger Chris Meilinger (Ralf Bauer) verlor vor Jahren bei einer Klettertour seine geliebte Frau. Als ausgerechnet an ihrem Todestag seine Tochter und deren Opa verschwinden, ist er alarmiert. Markus (Sebastian Ströbel) findet an einem Aussichtspunkt persönliche Sachen von Chris' Tochter Anne (Lea Freund) und alarmiert sofort deren Vater. Gemeinsam steigen die beiden zu der Stelle, an der Chris' Frau vor Jahren ums Leben kam. Noch heute plagen den Sänger Schuldgefühle.

20:15 Uhr, Sat.1, Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen, Komödie

Für den arbeitslosen Schauspieler und Stimmenimitator Daniel Hillard (Robin Williams) bricht eine Welt zusammen, als seine Frau Miranda die Scheidung einreicht. Vor Gericht bekommt Miranda (Sally Field) das alleinige Sorgerecht für die drei Kinder der beiden zugesprochen - was sich allerdings ändern soll, sobald Daniel einen Job und eine Wohnung aufweisen kann. Um seinen Kindern täglich nah sein zu können, schlüpft Daniel kurzerhand in die Rolle des betagten Kindermädchens Mrs. Doubtfire. Der ständige Rollenwechsel hat jedoch seine Tücken.