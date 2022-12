In "Wolfsland: Das dreckige Dutzend" (Das Erste) stirbt ein Verdächtiger im Polizeigewahrsam. "Der Bergdoktor" (ZDF) hilft einem Schafwirt, der an Demenz leidet. Bei VOX gerät die "Addams Family" an eine lästige Klatschreporterin.

20:15 Uhr, Das Erste, Wolfsland: Das dreckige Dutzend, Krimi

Ein Verdächtiger ist im Polizeigewahrsam gestorben, Dr. Grimm (Stephan Grossmann) deshalb suspendiert und Viola Delbrück (Yvonne Catterfeld) aktuell Chefin - von Burkhard "Butsch" Schulz (Götz Schubert ). Keine einfache Ausgangssituation, um den rätselhaften Tod aufzuklären und Grimm zu rehabilitieren. Ausgerechnet in dieser explosiven Gemengelage gibt es einen neuen Fall, den Butsch vor Ort und Viola Delbrück am Schreibtisch zu lösen versuchen. Teamarbeit? War gestern. Aber dann enthüllt sich allmählich der wahre Hintergrund der Geschichte.

20:15 Uhr, ZDF, Der Bergdoktor: Paradies, Familienserie

Martin Gruber (Hans Sigl) kümmert sich um die medizinische Betreuung von Schafwirt Alois Bachmeier (C. C. Weinberger). Dieser war immer kerngesund, leidet nun aber in Folge mehrerer Schlaganfälle an einer Binswanger Enzephalopathie. Da Alois die Schafwirtschaft nicht weiter betreiben kann, ist seine Tochter Karin (Hilde Dalik) angereist, um den Hof zu verkaufen - sehr zum Missfallen ihrer Tochter Josie (Lieselotte Voß), die seit drei Jahren dort lebt, ihre Ausbildung macht und hier auch ihre Zukunft sieht.

20:15 Uhr, VOX, Die Addams Family, Animationskomödie

Die gruselige Familie Addams, bestehend aus den Eltern Morticia und Gomez, den Kindern Wednesday und Pugsley sowie dem liebenswerten Onkel Fester, zieht in ein neues Haus. Damit sich der Clan gleich gut in die Nachbarschaft einfügen kann, soll eine große Einweihungsparty stattfinden. Allerdings haben die Familienmitglieder nicht damit gerechnet, dass sie in das Visier einer aufdringlichen Klatschreporterin geraten.

20:15 Uhr, arte, Die Kirche bleibt im Dorf, Komödie

Grüne Wiesen, blauer Himmel im Schwabenland: Eigentlich sollte die Welt der beiden Dörfer Oberrieslingen und Unterrieslingen in bester Ordnung sein. Ist sie aber nicht. Warum? Weil sich die beiden verfeindeten Dörfer seit dem Mittelalter eine Kirche und einen Friedhof teilen müssen, was bis zum heutigen Tag für Zank und Hader sorgt. Darunter haben vor allem Klara Häberle (Julia Nachtmann) und Peter Rossbauer (Hans Löw) zu leiden. Die beiden sind schwer verliebt und wären längst verheiratet, wäre sie nicht eine Oberrieslinger "Schnecke" und er ein Unterrieslinger Jungschweinebauer.

20:15 Uhr, RTL, LEGO Masters - Winterchampion, Show

Es weihnachtet bei "LEGO Masters". Einige der besten Teilnehmer aus den letzten drei Staffeln treten in neuen Teamkonstellationen an und kämpfen um 20.000 Euro, den Weihnachtspokal und den Titel "LEGO Masters Winterchampion". Daniel Hartwich moderiert, Deutschlands einziger offiziell zertifizierter LEGO-Experte Rene Hoffmeister und LEGO Designdirektorin Elisabeth Kahl-Backes bewerten die spektakulären Bauwerke.

SpotOnNews