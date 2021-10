In "Nord Nord Mord" (ZDF) wird ein Teilnehmer eines Engels-Seminars erschlagen aufgefunden. Der Blumengruß eines Unbekannten stellt in "Der Liebhaber meiner Frau" (Das Erste) das Leben eines Ehepaars auf den Kopf. Bei "Die Herzblut-Aufgabe" (Sat.1) versuchen sich sechs Promis als Pflegehelfer.

20:15 Uhr, ZDF, Nord Nord Mord: Sievers und der schwarze Engel, Krimi

Klaus Burger (Heiko Büter), Teilnehmer eines Sylter Engel-Seminars, wird erschlagen in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Die Tatwaffe ist eine schwarze Engelsstatue. Ein sehr persönlicher Fall für Carl Sievers (Peter Heinrich Brix). Der erste Verdacht fällt auf die Kursteilnehmerin Hanne Wegener (Jule Ronstedt), die seit der Tat unauffindbar ist. Sievers scheint sie von früher zu kennen. Der verschlossene Chef vertraut sich schließlich Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) an. Sievers gibt zerknirscht zu, dass er vor einigen Jahren in Kiel von Hanne Wegener gestalkt und in eine Falle gelockt wurde, die zu seiner Versetzung nach Sylt führte.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Liebhaber meiner Frau, Komödie

Bei Georg (Christian Kohlund) und Christine Fischer (Suzanne von Borsody), als Bürgermeister und Schuldirektorin ein stadtbekanntes Paar, ist nach 40 Jahren Eheleben die Luft raus. Dass es für sie einen anderen geben könnte, käme ihm trotzdem nicht in den Sinn. Ausgerechnet am Tag von Georgs Pensionierung bekommt Christine einen üppigen Strauß roter Rosen mitsamt romantischer Widmung von einem geheimnisvollen "A." geschickt.

20:15 Uhr, Sat.1, Die Herzblut-Aufgabe - Promis in der Pflege, Dokusoap

Nicht reden, sondern anpacken. Nicht zuschauen, sondern machen. Unter Anleitung von Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern arbeiten Wayne Carpendale, Jenny Elvers, Patrick Lindner, Faisal Kawusi, Lilly Becker und Jorge González vier Wochen lang im Krankenhaus. Die sechs Praktikantinnen und Praktikanten lernen im Alltag "auf Station", wie herausfordernd der Pflege-Beruf ist. Drainagen ziehen gehört genauso dazu wie Vitalwerte messen, Verbände wechseln, Betten beziehen, Patienten waschen oder Babys versorgen.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

In der neuen Folge "Die Höhle der Löwen" gibt es volle Power! Das Gründer-Duo Patrik Fuchs (43) und Michael Gueth (46) pitcht den Löwen das Produkt Scooper, ein Energy-Pad für die Mundhöhle. Auch ihr Angebot sorgt für einen regelrechten Energiekick bei den Investoren: 50 Prozent der Unternehmensanteile können erbeutet werden. Sind die Löwen elektrisiert? Oder kann der schnelle Wachmacher schlafen gehen?

22:15 Uhr, ZDF, 21 Bridges - Jagd durch Manhattan, Action

Als zwei Drogendiebe acht Polizeikräfte erschießen, lässt der die Verfolgung leitende New Yorker Polizist Andre Davis (Chadwick Boseman) alle Brücken nach Manhattan sperren, um die Flüchtigen einzukesseln. Davis legt als Sohn eines ermordeten Polizisten eine umstrittene Härte an den Tag. Bei der Jagd auf die beiden Täter stößt der Polizist auf gestohlene Drogen, die ein Indiz für ein korruptes Netzwerk in den eigenen Reihen sind.