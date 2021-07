© 2016 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.

Zwei Jugendliche geraten in den Sog des illegalen Online-Spiels "Nerve" (ProSieben). In "Friesland" (ZDF) sorgt ein überzähliges Körperteil in einem Sarg für Aufregung. Bei RTL startet das Quiz "5 gegen Jauch" mit neuen Regeln.

20:15 Uhr, ProSieben, Nerve, Thriller

Vee (Emma Roberts) ist etwas schüchtern und nicht unbedingt der Cheerleader-Typ an ihrer High-School. Um ihren Freundinnen zu imponieren, lässt sie sich auf ein neuartiges Internet-Spiel ein, eine moderne Variante von "Wahrheit oder Pflicht". Nach dem ersten harmlosen Nervenkitzel werden die Aufgaben und Mutproben allerdings immer extremer. Doch Aussteigen ist für Vee keine Option mehr. Das Spiel hat längst die Kontrolle über ihr Leben übernommen.

20:15 Uhr, ZDF, Friesland - Hand und Fuß, Krimi

Auch dem besten Bestatter passiert mal ein Fehler. Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) hat sein Handy verlegt. Er findet es im Sarg einer jüngst Verstorbenen, der zur Einäscherung im Krematorium bereitsteht. Aber Habedank findet noch etwas anderes, was nicht in diesen Sarg gehört: einen weiteren Fuß. Habedank informiert am nächsten Morgen die Polizisten Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Süher Özlügül (Sophie Dal) über seine nächtliche Entdeckung. Die beiden glauben ihm kein Wort.

20:15 Uhr, RTL, 5 gegen Jauch, Quizshow

Neue Spielregeln bei "5 gegen Jauch" mit Einzelduellen zwischen Günther Jauch und den Promis, spontanen Schnellrate-Buzzer-Runden, Joker-Spielen und einer neuen "5 Secrets"-Spielrunde, in der die Stars Persönliches verraten: Mit neuen Regeln wird die Event-Show mit dem Dream-Team "Pocher-Jauch" noch spannender, spontaner und abwechslungsreicher.

20:15 Uhr, Sat.1, Willkommen im Wunder Park, Animationsabenteuer

June steckt voller kreativer Ideen, weshalb sie in ihren eigenen vier Wänden den imaginären "Wunder Park" erschafft. Sie staunt nicht schlecht, als sie in einem Wald unverhofft auf ihre Erfindung stößt, die nun zum Leben erweckt wurde. Doch Glanz und Freude sind hier Fehlanzeige, seitdem eine dunkle Macht überhand genommen hat. Ob es ihr mit ihren tierischen Begleitern gelingen wird, den Park wieder erstrahlen zu lassen?

20:15 Uhr, VOX, Pitch Perfect 3, Musikkomödie

Die Mitglieder der A-cappella-Truppe "Barden Bellas" haben mittlerweile ihren College-Abschluss in der Tasche und gehen getrennte Wege. Doch mit dem holprigen Start ins Berufsleben wächst die Sehnsucht nach gemeinsamen Auftritten und so treten die Bellas eine Europa-Tour an. An deren Ende winkt eine besondere Ehre, für die sich die Talente jedoch gegen harte Konkurrenz durchsetzen und unerwartete Hindernisse überwinden müssen.