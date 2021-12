In "Mona & Marie" (ZDF) müssen sich zwei zerstrittene Schwestern notgedrungen zusammenraufen. Das Erste beleuchtet die "Natur am Königssee" und in "Speed" (kabel eins) müssen Keanu Reeves und Sandra Bullock Gas geben.

20:15 Uhr, ZDF, Mona & Marie, Komödie

Das Fest der Liebe steht vor der Tür und Großstadt-Diva Mona (Maren Kroymann) ist in ihrem Element. Alles muss perfekt sein: Der größte Baum, die teuersten Geschenke, das exklusivste Buffet. Doch leider läuft nicht alles nach Plan, denn ihr Ehemann Gregor stirbt zwei Wochen vor Weihnachten an einem Herzinfarkt. Da ruft Monas Sohn Jonas (Max Bretschneider) ihre jüngere Schwester Marie (Ulrike Kriener) auf den Plan, wohl wissend, dass die beiden Schwestern eigentlich zerstritten sind. Auch für die spirituelle Marie läuft es nicht gerade bestens: Ihre Ferienpension auf Pellworm wirft nichts ab.

20:15 Uhr, Das Erste, Erlebnis Erde: Natur am Königssee, Doku

Im äußersten Südosten Deutschlands erhebt sich der Watzmann als höchster Gipfel der Berchtesgadener Alpen. Zu seinen Füßen liegt der Königssee; der bayerische Fjord, in dem sich die steilen Bergflanken nahtlos in die Tiefe fortsetzen. Kalt und klar liegt er da, eingebettet in eine blauweiße Bilderbuchlandschaft. "Natur am Königssee" ist ein Kaleidoskop besonderer Geschichten von Über- und Unterwasser vor der atemberaubenden Kulisse der Berchtesgadener Alpen.

20:15 Uhr, kabel eins, Speed, Actionthriller

Los Angeles: Howard Payne (Dennis Hopper) - ehemaliger Sprengstoffexperte der Polizei - hält den Cop Jack Traven (Keanu Reeves) in Atem. Nach einem missglückten Anschlag hat Payne aus Rache eine Bombe an einem Bus angebracht - fährt der Bus langsamer als 50 Meilen pro Stunde, kommt es zur Detonation. Unter den Insassen bricht Panik aus, der Busfahrer wird angeschossen. Annie (Sandra Bullock), eine Passagierin, übernimmt das Steuer. Jack versucht nun alles, um die rasante Todesfahrt zu stoppen.

20:15 Uhr, one, Geheimnis eines Lebens, Drama

London, im Jahr 2000: Die hochbetagte Rentnerin Joan Stanley (Judi Dench) bekommt Besuch von einem Polizeiaufgebot, das sie aus ihrem Reihenhaus abführt. Die Vorwürfe gegen die ehemalige Wissenschaftlerin, die jahrzehntelang als unbescholtene Bibliothekarin gearbeitet hat, umfassen insgesamt 27 Gesetzesverstöße - darunter Hochverrat! Joan soll in den 1940er-Jahren als Mitarbeiterin des britischen Atomwaffenprogramms wichtige Informationen an die Sowjetunion weitergegeben haben.

22:15 Uhr, ZDF, Live! - Wettlauf gegen die Zeit, Actionfilm

Die Zeit läuft ab. Police Officer Frank Penny (Aaron Eckhart) muss in 64 Minuten ein entführtes Mädchen finden, um sie vor dem Tod zu bewahren. An seiner Seite ist die junge Reporterin Ava Brooks (Courtney Eaton), die ihre Suche in einem Livestream vor einem Millionenpublikum dokumentiert. Trotz ihrer gänzlich verschiedenen Charaktere müssen beide im Wettlauf gegen die Zeit zusammenarbeiten.