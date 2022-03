Bei "Love Island" (RTLzwei) suchen Singles ab heute wieder die große Liebe. In "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" (Sat.1) muss der Zauberlehrling zu seinen Verwandten, bevor das neue Schuljahr beginnt. In "I, Robot" (kabel eins) findet ein Detektiv eine noch größere Bedrohung als Roboter.

20:15 Uhr, RTLzwei, Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe, Datingshow

Mit der neuen Staffel "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" läutet RTLZWEI erneut den Frühling ein, bei dem abenteuerlustige Singles in einer luxuriösen Villa eine legendäre Zeit voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts erleben und dabei die wahre Liebe suchen. Moderatorin Sylvie Meis führt zum zweiten Mal durch die beliebte Dating-Show und sorgt dabei für die ein oder andere Überraschung in der Liebesvilla.

20:15 Uhr, kabel eins, I, Robot, Sci-Fi-Actionthriller

Will Smith ist als Ermittler unterwegs in der Zukunft: Im Chicago des Jahres 2035 gehören Roboter zum Alltag. Eigentlich sind die künstlichen Wesen so programmiert, dass sie den Menschen nicht gefährlich werden können. Doch dann wird der Chefentwickler des größten Roboter-Herstellers ermordet. Der mit dem Fall beauftragte Detective Del Spooner sieht sich in seinem Misstrauen gegenüber den Maschinen bestätigt. Schnell stößt er jedoch auf eine andere, weitaus gefährlichere Bedrohung.

20:15 Uhr, ZDF, Honecker und der Pastor, Drama

Die Modrow-Regierung bietet dem ehemaligen Diktatorenpaar keinen Schutz. Einzig beim evangelischen Pastor Uwe Holmer (Hans-Uwe Bauer) und seiner Familie, die, wie viele andere, unter dem DDR-Regime gelitten haben, finden die Honeckers Zuflucht. Vor dem Pfarrhaus kommt es zu heftigen Demonstrationen, sodass Pastor Holmer und seine Frau sich persönlich den gewaltbereiten Demonstranten in den Weg stellen müssen. Der halbherzige Versuch der Regierung Modrow, das Ehepaar Honecker im März 1990 in einem staatlichen Ferienheim in Lindow unterzubringen, scheitert an massiven politischen Protesten und tätlichen Angriffen auf die Wagenkolonne. Wieder nehmen die Holmers das Ehepaar auf. Insgesamt zehn Wochen leben die überzeugten Sozialisten und die tiefgläubigen Christen im Pfarrhaus unter einem Dach.

20:15 Uhr, Arte, La Strada - Das Lied der Straße, Tragödie

Das Italien der Nachkriegszeit ist von Armut geprägt. Die junge Gelsomina (Giulietta Masina) wird von ihrer Mutter an den Artisten Zampano (Anthony Quinn) verkauft. Zwar tingelt sie gemeinsam mit dem Kraftprotz durch das Land, doch sie bleibt einsam. Dann trifft sie den Hochseiltänzer Matto (Richard Basehart). Zwischen ihm und Zampano kommt es zu einem brutalen Streit und eine Tragödie nimmt ihren Lauf. In diesem Klassiker des italienischen Films erzählt Federico Fellini in neo-realistischer Manier die Geschichte eines Schaustellerpaars am Rande der Gesellschaft.

20:30 Uhr, Sat.1, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Fantasyabenteuer

Es gibt nichts Schlimmeres als Schulferien für Harry Potter (Daniel Radcliffe), denn die muss der Schüler der legendären Zauberakademie Hogwarts zu Hause bei seinen Zieheltern verbringen. Auch als das neue Schuljahr endlich beginnt, gibt es für ihn nur Probleme: Zuerst versucht ein geheimnisvoller Hauself, ihn an der Rückkehr nach Hogwarts zu hindern, dann verpasst er den Zug dorthin und schließlich erfährt er, dass die Schule und seine Freunde von einer uralten Macht bedroht werden.