Der Magiezoologe Newt Scamander jagt in "Phantastische Tierwesen 2" (ProSieben) den dunklen Magier Gellert Grindelwald. In "Nord bei Nordwest" (Das Erste) wird ein Weihnachtsmann ermordet. Außerdem feiert das ZDF "Dalli Dalli - die Weihnachtsshow".

20:15 Uhr, ProSieben, Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen, Fantasy

Der Magizoologe Newt Scamander (Eddie Redmayne) erfährt, dass der totgeglaubte Credence (Ezra Miller) noch am Leben und in Paris auf der Suche nach seiner leiblichen Familie ist. Auf Dumbledores (Jude Law) Wunsch hin reist Newt nach Frankreich, um den Jungen zu beschützen, denn auch der Zauberer Grindelwald (Johnny Depp) ist hinter Credence her. Können Dumbledores Verbündete Grindelwalds finstere Pläne durchkreuzen oder werden sie selbst in seine Fänge geraten?

20:15 Uhr, Das Erste, Nord bei Nordwest: Ho Ho Ho!, Krimi

Die Weihnachtszeit wird für die Schwanitzer nicht gerade besinnlich. Als die Fähre ihren Betrieb einstellt und der Deich im Nachbardorf bricht, ist der Ort von der Außenwelt abgeschnitten. Dann erschießt ein Unbekannter den Weihnachtsmann und das Fest gerät vollends in Gefahr. Freizeit-Weihnachtsmann Martin ist für seinen Kumpel eingesprungen - galt der tödliche Schuss ihm?

20:15 Uhr, ZDF, Dalli Dalli - die Weihnachtsshow, Spielshow

In temporeichen Spielen dreht sich an diesem Abend alles um Weihnachten und Silvester. Auch die Erinnerung an besondere Momente mit dem großartigen Hans Rosenthal, der "Dalli Dalli" zu einer der beliebtesten Spielshows machte, darf nicht fehlen. Zahlreiche Prominente nehmen wieder in Zweierteams hinter den Ratepulten Platz, unter anderen Michelle Hunziker, Jörg Pilawa, Annette Frier, "Bully", Bastian Pastewka, Hans Sigl, und Arabella Kiesbauer.

21:45 Uhr, Das Erste, Und wer nimmt den Hund?, Ehekomödie

Der Hamburger Aquariumsdirektor Georg Lehnert (Ulrich Tukur) und seine Frau Doris (Martina Gedeck) können mit sich zufrieden sein. Doch statt als wohlsituierte Best-Ager ihre wiedergewonnene Zweisamkeit neu zu gestalten, stehen die beiden vor der Trennung, denn Georg hat eine Affäre. Dass er in der deutlich jüngeren Zoologie-Doktorandin Laura (Lucie Heinze) nicht weniger als "die" Frau seines Lebens sieht, tut Doris besonders weh. Um sein Gewissen zu beruhigen, lässt sich Georg auf eine Trennungstherapie ein. Leider fehlt es ihm aber an dem nötigen Feingefühl und so revanchiert sich die Verlassene schon bald mit drastischen Maßnahmen.

21:50 Uhr, RTL, Jumanji: Willkommen im Dschungel, Abenteuerkomödie

Der Kultfilm mit Robin Williams von 1995 bekommt mit diesem Fantasy-Abenteuer eine rundum modernisierte Fortsetzung. Statt eines Brettspiels wie im Vorgängerfilm, zieht im Sequel ein Videogame seine Spieler in die Jumanji-Welt. So landen vier Schüler im abenteuerlichen Dschungel, verwandelt in die Spielcharaktere (u.a. Dwayne Johnson, Jack Black und Kevin Hart). Nur wenn sie das Spielziel erreichen, können sie den Gefahren entkommen.