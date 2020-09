Vorschau: Mit "Deutschland89" endet die Spionageserie im September

Amazon Prime Video liefert im September mit "Deutschland89" das Finale der erfolgreichen Spionageserie. Es ist nicht das einzige Highlight.

Bisher hat die Corona-Krise noch keine Serien-Flaute bei den Streamingdiensten und im TV ausgelöst. Im September warten gleich mehrere deutsche Highlights.

Amazon Prime Video

Für "The Boys" ist bereits eine dritte Staffel bestätigt. Ab 4. September 2020 startet die zweite Staffel exklusiv bei Prime Video, wöchentlich gibt es neue Folgen. "Die Jungs" befinden sich im absoluten Chaos: Sie sind auf der Flucht vor dem Gesetz, werden von den Superhelden - genannt Supes - gejagt und sind verzweifelt bemüht sich neu zu formieren, um zum Gegenschlag gegen Vought auszuholen. So sind Hughie (Jack Quaid), Mother's Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) und Kimiko (Karen Fukuhara) etwa untergetaucht, während Butcher (Karl Urban) verschwunden ist. Und was hat die neue Superheldin Stormfront (Aya Cash) vor?

Ab dem 18. September 2020 gibt es bei Prime Video die mehrteilige deutsche Comedy-Serie "Für Umme" zu sehen. Darin geht es um Moritz "Mo" Mikkelsen (Michael Fritz Schumacher). Mit seinen 33 Jahren rennt er noch immer der heiß ersehnten, glitzernden Schauspielkarriere hinterher. Doch mit seiner überambitionierten Herangehensweise erreicht er nur Fehlschläge und Peinlichkeiten im Übermaß. Dabei bemerkt er gar nicht, wie vielen Leuten er mit seinem Schauspieltalent im wahren Leben hilft und, dass im echten Leben niemand "Cut!" ruft, wenn es gefährlich wird.

Die Deutschland-Trilogie geht zu Ende. In "Deutschland89", der dritten und finalen Staffel der mehrfach ausgezeichneten Spionageserie, erleben die Hauptdarsteller Jonas Nay, Maria Schrader, Sylvester Groth, Svenja Jung, Florence Kasumba und Co. den Mauerfall im Herbst 1989. Nicht nur DDR-Spion Martin Rauch (Nay) verliert dadurch seine Identität und Heimat, auch seine Genossen des Auslandsgeheimdienstes der DDR (HVA) werden praktisch über Nacht arbeitslos. Wie sollen sie sich in diesem Chaos positionieren? Ab 25. September 2020 starten die acht neuen Episoden hierzulande exklusiv bei Prime Video.

Netflix

Kurt Wallander, eine Kultfigur der Krimi-Szene des schwedischen Schriftstellers Henning Mankell (1948-2015), hatte schon mehrere Gesichter in Film und Fernsehen. Auf Netflix werden ab 3. September 2020 seine Anfänge als junger Polizist beleuchtet. Die Hauptrolle in der neuen Serie "Der junge Wallander" spielt der Schwede Adam Pålsson (32). Die Prämisse: Als ein Hassverbrechen zu Unruhen führt, wird der junge Kurt Wallander zum Ermittler befördert.

Ab 4. September 2020 reist Oscarpreisträgerin Hilary Swank (46, "Million Dollar Baby") ins All. Sie spielt in der neuen Netflix-Serie "Away" Emma Green, eine amerikanische Astronautin, die sich auf die Leitung einer internationalen Mannschaft und den ersten Raumflug zum Mars vorbereitet. Dafür muss sie ihren Ehemann (Josh Charles) und ihre jugendliche Tochter (Talitha Bateman) zurücklassen - obwohl sie beide Emma gerade am meisten bräuchten. Je weiter sich die Crew von der Erde entfernt, desto komplexer und dynamischer werden die emotionalen Konflikte, als allen bewusst wird, was sie zurückgelassen haben.

Mit "Das letzte Wort" liefert Netflix ab 17. September 2020 eine Dramedy der besonderen Art. In den sechs Episoden werden verschiedene Geschichten über Trauer, den Tod und das Weiterleben erzählt. Im Mittelpunkt steht Karla Fazius (Anke Engelke), für die eine Welt zusammenbricht, als ihr Mann nach 25 Jahren Ehe plötzlich stirbt. Neue Energie schöpft sie aus einer neuen Berufung: Sie wird Trauerrednerin und begleitet fortan andere Trauernde - allerdings hält sie sich dabei nicht an die üblichen Regeln der Bestattungsbranche. Sehr zum Leidwesen von Bestatter Andreas Borowski (Thorsten Merten).

Die neue Serie von Ryan Murphy (54, "American Horror Story") und Ian Brennan (42) ist ab 18. September 2020 auf Netflix verfügbar. "Ratched" erzählt die Herkunftsgeschichte der Asylkrankenschwester Mildred Ratched, die Film-Fans aus "Einer flog über das Kuckucksnest" (1975) kennen. In der Vorgeschichte wird sie von Sarah Paulson (45, "Ocean's 8") gespielt. 1947 kommt Mildred nach Nordkalifornien, um Arbeit in einem führenden psychiatrischen Krankenhaus zu suchen, wo neue und beunruhigende Experimente mit dem menschlichen Geist begonnen haben. Sie scheint die perfekte, engagierte Krankenschwester zu sein...

Ebenfalls ab 18. September 2020 sind die Dinosaurier auf Netflix los. Die achtteilige Serie "Jurassic World: Neue Abenteuer" spielt zur gleichen Zeit wie der Film "Jurassic World" (2015). In der Serie sitzen sechs Jugendliche in einem Abenteuercamp auf der anderen Seite der Isla Nublar fest. Als die Dinosaurier schließlich auf der ganzen Insel für Verwüstung sorgen, müssen die Kinder fest zusammenhalten, um zu überleben und finstere Geheimnisse aufzudecken, die die ganze Welt bedrohen.

Free-TV

Ab 2. September 2020 gehört die Primetime am Mittwoch wieder "Grey's Anatomy". ProSieben setzt die Ausstrahlung der 16. Staffel der Ärzteserie fort. 13 Folgen warten noch auf Fans von Dr. Meredith Grey (Ellen Pompeo) und ihren Kollegen. Die 16. Staffel ist aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig zu Ende gegangen und umfasst lediglich 21 Episoden. In den restlichen Folgen wird unter anderem aufgedeckt, warum Dr. Alex Karev (Justin Chambers) das Grey Sloan Memorial verlassen hat und ob er jemals wieder zurückkehrt. Weitere traurige, aber auch positive Nachrichten warten auf die Ärzte.

Ab Donnerstag, 10. September (20:15 Uhr), feiert in Sat.1 eine neue Crime-Serie deutsche Free-TV-Premiere: "Prodigal Son - Der Mörder in Dir". Der Profiler Malcolm Bright (Tom Payne) ist an Genialität kaum zu übertreffen, zeigt jedoch auch narzisstische Züge und leidet an einer posttraumatischen Störung. Die Gräueltaten seines Vaters, der als 23-facher Serienmörder unter dem Pseudonym "Der Chirurg" in die Geschichte eingegangen ist, haben ihn geprägt. Nun soll er beim NYPD genau diese Sorte Mensch ergründen.

Die dritte und letzte Staffel der preisgekrönten deutschen Dramaserie "4 Blocks" feiert ab Freitag, 11. September 2020, deutsche Free-TV-Premiere. ProSieben zeigt ab 22:50 Uhr drei Folgen am Stück. Toni (Kida Khodr Ramadan) übergibt die Führung des Clans an seinen Bruder Abbas (Veysel Gelin) und führt von nun an ein normales Leben in Berlin. Doch die Vergangenheit holt ihn schnell wieder ein...

Die sechsteilige Event-Serie "Oktoberfest 1900" hat bereits vor der Ausstrahlung für etwas Unmut unter den Wiesn-Wirten gesorgt. Darin geht es um den Kampf zweier Bierdynastien um die Vormachtstellung auf dem größten Volksfest der Welt. Im September können sich nun Interessierte selbst ein Bild davon machen. "Oktoberfest 1900" wird an drei Abenden ausgestrahlt: am Dienstag, 15. September, Mittwoch, 16. September und Mittwoch, 23. September 2020, jeweils um 20:15 Uhr im Ersten. Bereits ab Dienstag, 8. September 2020, ab 20:15 Uhr, stehen alle sechs Folgen in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

Pay-TV und mehr

Schauspielerin Rosario Dawson (41, "Zombieland: Doppelt hält besser") kehrt in "Briarpatch - Texas Kills!" als Allegra Dill nach dem Mord an ihrer Schwester in ihre Heimatstadt San Bonifacio, Texas, zurück. Inmitten der staubigen Hitze trifft sie neben exzentrischen und zwielichtigen Gestalten auf die entlaufenen Tiere des städtischen Zoos. Je näher sie dem Mörder ihrer Schwester kommt, desto mehr tritt ein zutiefst korruptes System aus Lügen und Intrigen zutage. Die Serie feiert ab 2. September 2020 immer mittwochs ab 20:13 Uhr in Doppelfolgen auf 13th Street deutsche TV-Premiere.

Auf TVNow feiert ab 15. September 2020 die erste Staffel "The Baker and the Beauty" Deutschlandpremiere. In der US-Serie spielt Ex-"Der Denver-Clan"-Star Nathalie Kelley (34) die weibliche Hauptrolle. Im Mittelpunkt steht die Figur Daniel Garcia (Victor Rasuk), der als Bäcker im Geschäft seiner aus Kuba stammenden Familie arbeitet. In einer wilden Nacht in Miami trifft er mit Noa Hamilton (Kelley) einen internationalen Superstar und gerät ins Licht der Öffentlichkeit. Die Affäre wirbelt viel Staub auf. Kann das ungleiche Paar seine Liebe gegen alle Widerstände verteidigen?

Der Pritchett-Dunphy-Tucker-Klan verabschiedet sich hierzulande von seinen Fans. Die elfte und finale Staffel der beliebten Sitcom "Modern Family" hat neben den altbekannten Schauspielern wie Ed O'Neill, Sofía Vergara und Julie Bowen auch zahlreiche Gaststars zu bieten, darunter "Friends"-Star Courteney Cox und Ex-Fußballspieler David Beckham. Deutsche TV-Premiere feiern die letzten 18 Episoden ab 17. September 2020 immer donnerstags um 21:05 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One. Parallel sind die Episoden auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q verfügbar.