Bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" fordern die Spaßvögel wieder einen ganzen Sender heraus. In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals (Das Erste) treffen Darmstadt und Gladbach aufeinander. In "Hangover 2" (Kabeleins) rekapitulieren die Freunde dieses Mal eine durchzechte Nacht in Bangkok.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko und Klaas gegen ProSieben, Spielshow

Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen. ProSieben schickt diesmal Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Alexander Klaws, Daniel Abt, Wigald Boning und Simon Gosejohann ins Rennen gegen seine beiden Angestellten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.

20:15 Uhr, das Erste, DFB-Pokal: Darmstadt gegen Mönchengladbach, Fußball

In der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals muss sich Zweitligist Darmstadt 98 am Böllenfalltor gegen Erstligist Borussia Mönchengladbach behaupten. Die Lilien spielen derzeit um den Aufstieg mit, unter Chefcoach Torsten Lieberknecht rechnen sich die Hessen entsprechend Chancen aus. Die Fohlen konnten dagegen vor Kurzem das prestigeträchtige Derby gegen den 1. FC Köln mit 5:2 für sich entscheiden und gehen mit Trainer Daniel Farke durchaus als Favorit in die Begegnung.

20:15 Uhr, Kabeleins, Hangover 2, Komödie

Die Katerstimmung mit Bradley Cooper und Co. geht in die zweite Runde: Die Saufkumpanen Phil (Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) und Doug (Justin Bartha) sind in Bangkok unterwegs, um die Hochzeit von Stu zu feiern. Nach dem desaströsen Absturz in Las Vegas soll es diesmal keine wilden Eskapaden geben; ein Bier mit den Jungs und Teddy, dem Bruder der Braut, soll genügen. Doch das böse Erwachen lässt nicht lange auf sich warten: Absturz 2.0 inklusive Gedächtnislücken und einem abgetrennten Finger.

20:15 Uhr, ZDFneo, Nord Nord Mord: Sievers und der schwarze Engel, Krimi

Klaus Burger, Teilnehmer des Sylter Engel-Seminars, wird erschlagen in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Tatwaffe ist eine schwarze Engelsstatue. Ein sehr persönlicher Fall für Carl Sievers (Peter Heinrich Brix). Der erste Verdacht fällt auf die Kursteilnehmerin Hanne Wegener (Jule Ronstedt), die seit der Tat unauffindbar ist. Sievers scheint sie von früher zu kennen. Der verschlossene Chef vertraut sich schließlich Ina Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) an. Sievers gibt zerknirscht zu, dass er vor einigen Jahren in Kiel von Hanne Wegener gestalkt und in eine Falle gelockt wurde, die zu seiner Versetzung nach Sylt führte. Feldmann meldet sich beim Engel-Seminar an und ermittelt undercover. Ina verfolgt währenddessen eine weitere Spur: Steckt hinter der Tat der Leiter des Seminars, Gabriel Sommer (Lutz Blochberger), der dem Mordopfer eine fünfstellige Summe schuldete?

20:15 Uhr, VOX, Hot oder Schrott - Die Allestester, Doku-Soap

In der neuesten Folge bewertet Detlef eine innovative Bürste als das beste Produkt, was er jemals in den Händen hatte. Sybille und Marian versuchen mit einer futuristischen Banane zu telefonieren, während Steffi und Roland ein ungewöhnliches Massagegerät testen. Während Ingrid und Otto den kleinsten Grill der Welt anzünden, testen Hubert und Matthias eine außergewöhnliche Autogarage.