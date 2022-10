Jürgen Vogel muss in "Jenseits der Spree" (ZDF) den Tod eines Lkw-Fahrers aufklären. In "Escape Plan" (RTLzwei) brechen Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger zusammen aus einem Hochsicherheitsgefängnis aus. Und Brad Pitt reist in "Vertrauter Feind" (ZDFneo) als IRA-Kämpfer in die USA.