"Zero": Geoff (Matthias Weidenhöfer) und Cynthia (Heike Makatsch) in der Redaktion des Online-Magazins "Daily".

In "Zero" (Das Erste) starten Netz-Aktivisten einen Drohnenangriff auf hochrangige Politiker. Bei "Da kommst Du nie drauf!" (ZDF) stellen sich Promis den schrägen Fragen von Johannes B. Kerner. In Sat.1 wagen heiratswillige Singles die "Hochzeit auf den ersten Blick".

20:15 Uhr, Das Erste, Zero, Thriller

Berlin in naher Zukunft: Kameradrohnen dringen illegal in ein Geheimtreffen von Carl Montik (Sabin Tambrea), Vorstandsmitglied des Internetkonzerns "Freemee", mit Regierungsmitgliedern ein und dokumentieren das Geschehen live im Internet. Die anonyme Netzaktivistengruppe "Zero" bekennt sich öffentlich zu dem medialen Angriff. Online-Journalistin Cynthia Bonsant (Heike Makatsch), Witwe und alleinerziehende Mutter, wird von Tony Brenner (Axel Stein), Chef des Online-Magazins "Daily", auf die Hintergrundrecherche zu "Zero" angesetzt.

20:15 Uhr, ZDF, Da kommst Du nie drauf!, Quizshow

"Da kommst Du nie drauf!" ist die Show der ungewöhnlichen Fragen und verrückten Rätsel. Das überraschende und unterhaltsame Quiz rund um besondere Personen und unfassbare Tatsachen. Zwei prominente Rateteams spielen in zehn Spielrunden gegeneinander um den Sieg. Diesmal sind Jörg Pilawa, Anneke Kim Sarnau, Tahnee, Oliver Wnuk, Joachim Llambi und Victoria Swarovski mit dabei. Bei den kuriosen Fragen ist Kreativität gefragt.

20:15 Uhr, Sat.1, Hochzeit auf den ersten Blick, Kuppelsoap

Heiratswillige Singles wagen die "Hochzeit auf den ersten Blick" und wollen einem unbekannten Partner das Jawort geben. Danach beginnt das Kennenlernen: Wie verlaufen die Flitterwochen? Wie schlägt das Paar sich im Alltag? Nach einigen gemeinsam verbrachten Wochen müssen sie im Beisein aller anderen Teilnehmer entscheiden: Zusammen bleiben oder Scheidung? Begleitet wird das Experiment vom erfahrenen Experten-Trio Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Empörungscomedy

Im Sekundentakt werden öffentliche Gelder in Deutschland mit vollen Händen zum Fenster herausgeworfen. Dem Behördenirrsinn sind dabei keine Grenzen gesetzt. Aber ein Team von prominenten Spürnasen hört nicht auf, dem Verpulvern von Steuergeldern Widerstand zu leisten. Mario Barth kehrt mit brandneuen Folgen seiner Erfolgsshow "Mario Barth deckt auf!" zurück.

23:00 Uhr, NDR, Kranitz - Bei Trennung Geld zurück, Comedyserie

Manni (Bjarne Mädel), ein alter Freund von Kranitz (Jan Georg Schütte), hat einen Auftrag vermasselt und weiß keinen Ausweg. Für 90.000 Euro sollte er Heinos Ehefrau Sandy (Anna Schudt) beschatten und sie beiseiteschaffen, falls sie ihren Mann betrügt. Sie zu überführen ist Manni leicht gefallen, der Rest ist gescheitert. Manni hat sich in die professionelle Heiratsschwindlerin verliebt und sie sich in ihn. Das Resultat: beide sind völlig handlungsunfähig. Da muss Kranitz schnell was einfallen.