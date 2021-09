Vicky Röver ist die neue Versorgungsassistentin in der "Eifelpraxis" (Das Erste). In "Ein Fall für zwei" (ZDF) wird eine Frau erschlagen in ihrer Wohnung aufgefunden. Bei "Paar Wars" (Sat.1) wird die perfekte Beziehung gesucht. Es winken 100.000 Euro.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Eifelpraxis: Familiengeheimnisse, Komödie

Dr. Chris Wegner (Simon Schwarz) arbeitet in der Eifelpraxis am Anschlag. Leicht wird es nicht, die vakante Stelle der Versorgungsassistentin zu besetzen. Denn in der Region gibt es nicht nur eine medizinische Versorgungslücke, sondern auch einen Mangel an Fachpersonal. Unterdessen kommt Vicky (Jessica Ginkel), Tochter aus der Monschauer Apothekerdynastie Röver und von Beruf Krankenschwester, zu Besuch in ihre Heimat, die sie vor langem in Richtung Berlin verlassen hat.

20:15 Uhr, ZDF, Ein Fall für zwei: Entgleist, Krimiserie

Maja Lindach (Philippine Pachl) wird erschlagen in ihrer Wohnung aufgefunden und ihr Ex-Freund Philipp Wessling (Adrian Topol) in U-Haft genommen. Anwalt Benni Hornberg (Antoine Monot, Jr.) vertritt ihn und ist von seiner Unschuld überzeugt. Sein Kumpel Leo (Wanja Mues) macht sich auf zur Wohnung des Opfers und trifft vor dem Haus den trauernden Nachbarn Gerd Mertens (André Hennicke). Er erzählt dem Privatdetektiv von Majas zerrüttetem Verhältnis zu ihrer Schwägerin Katharina Lindach.

20:15 Uhr, Sat.1, Paar Wars, Spielshow

In "Paar Wars" ist die perfekte Beziehung bis zu 100.000 Euro wert. Denn nicht Köpfchen oder Kraft, sondern allein das Kennen der besseren Hälfte und das Zusammenspiel als Paar entscheiden über Sieg oder Niederlage. In jeder Folge stellen sich drei Paare in acht Prüfungen dem Beziehungstest von Ralf Schmitz. Nur die zwei Duos, die sich ganz genau kennen, kommen ins Finale. Und nur das Siegerpaar darf um bis zu 100.000 Euro glücklicher nach Hause gehen.

20:15 Uhr, RTL II, The Fast And The Furious - Tokyo Drift, Action

Außenseiter Sean Boswell (Lucas Black) ist ein absoluter Adrenalin-Junkie und besessen von Autorennen. Diese Leidenschaft bringt ihm allerdings große Probleme mit den amerikanischen Behörden ein - ein Gefängnisaufenthalt droht. Seine Mutter schickt ihn deshalb zu seinem Vater, einem ehemaligen US-Marinesoldaten, nach Tokio. Über seinen Landsmann Twinkie lernt Sean schnell den Untergrund der japanischen Metropole kennen und wird in die Kreise der lokalen Tuning-Szene eingeführt. Dort sind illegale Drift-Rennen in engen Parkhäusern oder den verstopften Straßen Tokios absolut angesagt.

21:00 Uhr, ONE, Sherlock: Das letzte Problem, Krimi

Sherlock (Benedict Cumberbatch) will um jeden Preis herausfinden, was es mit seiner Schwester auf sich hat, die seit seiner Kindheit totgeschwiegen wird. Zusammen mit Watson (Martin Freeman) stellt er seinem Bruder Mycroft (Mark Gatiss) eine Falle, um diesen zum Reden zu bringen. Was die beiden erfahren, bringt sie zum Schaudern: Die psychotische Eurus (Sian Brooke) lebt auf einer geheimen Gefängnisinsel, auf der die "Unverwahrbaren" weggesperrt werden. Es handelt sich um die gefährlichsten aller Verbrecher, die weder therapiert noch in einer normalen Haftanstalt kontrolliert werden können.