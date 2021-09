Vin Diesel in "Fast & Furious 6"

Vorschau Vin Diesel in "Fast & Furious 6"

In "Fast & Furious 6" (VOX) müssen Vin Diesel und seine Crew einen wahnsinnigen Verbrecher stoppen. Bei "Die Job-Touristen" (ProSieben) versuchen sich Promis an einer Ausbildung im Hotel. Später kutschiert Jason Statham in "Transporter 3" (VOX) eine Geisel quer durch Europa.

20:15 Uhr, VOX, Fast & Furious 6, Actionthriller

Dominic Toretto (Vin Diesel) und Brian O'Connor (Paul Walker) leben friedlich mit ihren Familien auf den Kanaren. Finanziell haben sie ausgesorgt und könnten den Ruhestand genießen - wäre da nicht die Gewissheit, nie wieder nach Hause zurückkehren zu können. Doch dann macht FBI Agent Hobbs (Dwayne Johnson) den Dieben ein Angebot: Wenn es ihnen gelingt, den Gangster Shaw (Luke Evans) zu fassen, werden ihnen alle Straftaten vergeben. Doch Shaw bekommt Hilfe von einer alten Bekannten: Doms totgeglaubte Freundin Letty (Michelle Rodriguez) ist an den Überfällen beteiligt.

ARD und ZDF übertragen gemeinsam die Schlussrunde der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten aller im Bundestag vertretenen Parteien. Gastgeber sind Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, und Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios. Die Sendung ist eine der letzten Gelegenheiten, noch einmal die Positionen abzugrenzen und um die Stimmen der interessierten Zuschauerinnen und Zuschauer zu kämpfen.

20:15 Uhr, ProSieben, Die Job-Touristen: Wir lernen jetzt was Richtiges, Show

Laura Karasek, Riccardo Simonetti, Marco Schreyl, Simon Gosejohann, Panagiota Petridou und Mario Basler tauschen ihr Promi-Leben gegen einen anspruchsvollen Ausbildungsalltag im Schlosshotel Kronberg bei Frankfurt.

20:15 Uhr, rbb, Ein Schotte macht noch keinen Sommer, Komödie

Doug (David Tennant) fährt gemeinsam mit seiner Frau Abi (Rosamund Pike) und seinen drei Kindern nach Schottland zur Geburtstagsfeier seines Vaters Gordie (Billie Connolly), der an Krebs erkrankt ist. Um den Stress von ihm fernzuhalten, wollen Doug und Abi ihm verschweigen, dass sie kurz vor der Scheidung stehen und Abi mit den Kindern bereits aus dem Haus ausgezogen ist. Sie halten ihre Kinder dazu an, ihren Verwandten eine heile Familie vorzuspielen. Doch Opa Gordie bekommt schnell mit, dass in der Familie etwas nicht stimmt.

22:55 Uhr, VOX, Transporter 3, Actionthriller

Eigentlich hatte sich Frank Martin (Jason Statham) dafür entschieden, seinen Job als Transporter für hochsensible Waren aufzugeben. Doch er hat seine Pläne ohne den ehemaligen Delta Force Soldat Jonas Johnson (Robert Knepper) gemacht. Im Auftrag der Entsorgungsgesellschaft Ecocorp hat Johnson Valentina (Natalya Rudakova), die Tochter des ukrainischen Umweltministers Vasilev, entführt. Ecocorp will so eine offizielle Genehmigung für die Entsorgung von Giftmüll in der Ukraine erpressen.