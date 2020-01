voXXclub: In Brasilien fühlen sie sich wie die Backstreet Boys

Mit ihrem Wiesn-Hit "Rock mi" feierten voXXclub 2013 einst ihren großen Durchbruch. Mittlerweile ist die Band auch international bekannt. In China und Brasilien können Michael Hartinger (37), Stefan Raaflaub (39), Florian Claus (37), Korbinian Arendt (42) und Christian Schild (33) an manchen Orten ohne Bodyguards keinen Fuß auf die Straße setzen. "Es ist total komisch, weil man das selbst nicht richtig einordnen kann", erzählt Christian Schild im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

"Die Bodyguards sind ja nicht da, damit uns nichts passiert, denn Angst habe ich noch nie gehabt", sagt der Sänger. "Sie sind da, damit wir schneller beziehungsweise überhaupt an unser Ziel, sprich auf die Bühne, kommen. Die Fans würden uns ewig aufhalten und in Beschlag nehmen." Für Stefan Raaflaub ist es "eine spannende Erfahrung". "Für ein, zwei Wochen ist das sehr aufregend, aber ich bin dann tatsächlich auch wieder froh, wenn ich zurück in Deutschland bin. Dort kennen die Leute uns ja, aber zeigen etwas mehr Abstand gegenüber der Privatsphäre des anderen." In Brasilien spielen voXXclub "jeden Abend vor 20.000 Zuschauern".

Das Verhalten der Fans äußert sich dabei ganz unterschiedlich: "In Brasilien sind sie sehr enthusiastisch, wir werden viel umarmt und festgehalten", erzählt Christian Schild. "In China sind sie körperlich zurückhaltender. Aber es ist ganz viel Chaos und sie machen alle kreuz und quer ihre Selfies."

"Backstreet Boys zu ihren besten Zeiten"

"Ich kann nun ansatzmäßig nachvollziehen, wie sich die Backstreet Boys zu ihren besten Zeiten gefühlt haben müssen", erklärt Michael Hartinger. "In Brasilien gelten wir ja als die Backstreet Boys (oder Männer) der Alpen." Der Hype um die fünf Sänger ging in dem südamerikanischen Land sogar einmal so weit, dass Hartinger keine Chance hatte, einkaufen zu gehen. "In Brasilien gab es einen Tag, an dem meine Schuhe kaputt waren und ich im Einkaufscenter dringend neue Schuhe kaufen wollte", erzählt er.

"Dieses Vorhaben haben Bini [Korbinian Arendt, Anm. d. Red.] und ich nach 30 Minuten zwangsläufig abgebrochen, da wir es nicht mal in ein einziges Geschäft geschafft hatten", führt er weiter aus. "Sobald wir das Center betreten hatten, stürmten die Leute auf uns zu und wollten massenweise Fotos machen. Den Rest der Woche habe ich dann mit meinen kaputten Schuhen verbracht."

Streit gibt es selten

Die voXXclub-Mitglieder verstehen sich so gut, dass es unter den Sängern nur "sehr, sehr selten" Streit gibt, wie Christian Schild sagt. "Wenn dann sprechen wir uns schnell aus. Wir kennen uns so gut, dass wir wissen, wie es der andere meint oder dass man ihn jetzt kurz in Ruhe lassen muss." Das bestätigt auch Michael Hartinger: "Wir fünf voXXclubber sind fünf sehr kreative Köpfe mit vielen Ideen - da raucht es natürlich mal in der Lederhosen. Aber wir sind eben wirklich fünf Freunde, die gelernt haben sich zuzuhören und die gelernt haben, dass nicht immer nur die eigene Meinung die richtige sein muss!"

Privat verbringen die fünf Musiker viel Zeit miteinander und fahren auch mal gemeinsam in den Urlaub. "Mit den Jungs war ich schon bei mir auf der Hütte in der Schweiz über Silvester, so wie mit Stefan dieses Jahr auch", erzählt Christian Schild. "Dann war ich auf Sri Lanka Surfen mit Stefan. Mit Bini war ich schon Skifahren. Und wir besuchen uns auch gegenseitig daheim und gehen gerne zusammen feiern."

Stefan Raaflaub berichtet außerdem von einem gemeinsamen Kroatien-Urlaub: "Wir haben da ein Haus am Meer gemietet. Alle waren mit Familie und Freunden da. Es war eine super Zeit!" Laut Hartinger verbringt die Band außerdem "jedes Jahr eine Woche auf Mallorca". "Da mieten wir uns zusammen eine Finca, packen die ganze Familie ein und es wird getanzt, gefeiert, gegessen - wir genießen diese Woche sehr!"

"voXXclub ist für uns ein Dahoam geworden"

Trotz der vielen Reisen wissen die Bandmitglieder, wo ihr Zuhause ist. Passend dazu heißt ihr neues Album "Wieder dahoam". "Dahoam sein heißt, dass man seine liebsten, engsten Freunde in der Nähe hat, dass man so sein kann, wie man ist, dass man sich geborgen fühlt und sich fallen lassen kann", erklärt Stefan Raaflaub. "Wir alle brauchen dieses Gefühl, dieses Dahoam sehr stark. Es gibt uns auch die Möglichkeit, anzukommen und unsere Batterien aufzuladen. Auch voXXclub ist für uns ein Dahoam geworden."

Auf dem neuen Album findet sich auch der Song "Bock auf Bunt", an dem die fünf Musiker gemeinsam mit Culcha Candela gearbeitet haben. "Sowohl Culcha Candela als auch voXXclub stehen für Offenheit, Toleranz und Respekt: Wir haben Bock auf Bunt, unsere Welt hat viele Farben. Jeder kann Lederhosen tragen, völlig Wurst, woher du kommst", sagt Stefan Raaflaub über den gemeinsamen Song. "Wieder dahoam" erscheint am heutigen 10. Januar.