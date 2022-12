Walentina Doronina und ihr Freund Can haben sich live im TV verlobt.

Kurz nach ihrem Auszug aus dem "Promi Big Brother"-Haus hat sich Kandidatin Walentina Doronina verlobt. Der Antrag passierte live im TV.

Den Sieg konnte Walentina Doronina (22) bei "Promi Big Brother" zwar nicht holen, dafür gibt es von der Kandidatin kurz nach ihrem Auszug private Neuigkeiten. Die Reality-TV-Teilnehmerin und ihr Freund Can haben sich verlobt. Und das live im TV: Der Unternehmer ging am Samstagabend (3. Dezember) in der "Late Night Show" zur Sat.1-Sendung vor seiner Freundin auf die Knie.

Walentina Doronina: "Can ist der perfekte Mann für mich"

"Das hat es noch gegeben", kündigte Moderator Jochen Bendel (55) kurz vorher an. Und tatsächlich überraschte der Heiratsantrag viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Immerhin sorgte die Beziehung des Paares während der zehnten Staffel von "Promi Big Brother" regelmäßig für Wirbel. Doronina berichtete vor laufenden Kameras über das schlechte Verhältnis zu ihren Schwiegereltern und stellte ihre Liebe zu Can sogar infrage.

Dennoch beantwortete die 22-Jährige den Antrag ihres Freunds mit einem "Ja, natürlich!" und schwärmte später: "Can ist der perfekte Mann für mich. Auch wenn wir unsere Probleme hatten, wir wachsen daran."