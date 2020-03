Wanda: Wiener Band sagt Konzert in Hannover "krankheitsbedingt" ab

Wanda ("Amore") müssen ihr Konzert am heutigen Dienstag (3. März) in Hannover kurzfristig absagen. In einem Facebook-Post teilt die Wiener Band mit, sie hätte "gerne einen magischen Abend mit euch gehabt", müsste die Show im Capitol aber "krankheitsbedingt" absagen. Immerhin: Mit dem umgreifenden Coronavirus hätte die Krankheit nichts zu tun, stellte die Band im gleichen Atemzug klar.

"Es ist auch für uns eine sehr schwierige Situation und wir hoffen ihr habt Verständnis dafür. Sobald wir weitere Infos haben, werden wir diese mit euch teilen", erklärt die Band weiter. Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden. Die "Ciao"-Tour der Wiener begann am 25. Februar und sollte bis 16. Mai gehen. Ob auch das Konzert am 4.3. in Leipzig - oder sogar noch weitere - betroffen sind, ist noch nicht klar.